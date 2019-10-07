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بغداد - الوكالات: اقرت الحكومة العراقية حزمة من الاصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ نحو اسبوع. وعرضت الفضائية العراقية الرسمية امس تفاصيل اجتماع لمجلس الوزراء كشف فيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن اقرار حزمة اولى من الاصلاحات التشريعية لترفع الى مجلس النواب لاقرارها بينها ما يتعلق بمكافحة الفساد وتأمين فرص العمل ومكافحة الفقر وتطوير البنى التحتية. واوضح ان كل بند من تلك البنود شمل عدة نقاط منها اقرار حد ادنى للدخل ودعم المشاريع الريادية وتوفير قروض ميسرة واقامة مشاريع صغيرة للعاطلين وتأمين فرص عمل في القطاع الحكومي فضلا عن تنظيم دورات تدريبية مدفوعة الثمن للطلبة. واضاف ان الحزمة تتضمن كذلك فتح باب التطوع للجيش العراقي والغاء تعدد الرواتب واستكمال ملفات مكافحة الفساد ووضع آليات لتجريم التسقيط الاعلامي فضلا عن اقرار قوانين معطلة كقانون النفط والغاز وقانون مجلس الخدمة وقانون الانتخابات.

واكد ان لا شيء يقلقه من كل هذه المظاهرات سوى سقوط الضحايا مبينا انه اصدر اوامر مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي وان الحكومة تحقق حاليا في الاعتداءات على المتظاهرين وقوات الامن. وتشهد بغداد وعدد من المدن العراقية مظاهرات مطلبية واسعة انطلقت الثلاثاء الماضي بدعوى من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وجوبهت بقوة ما تسبب بسقوط اكثر من 105 قتلى واكثر من اربعة الاف جريح.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا التظاهرات «شهداء» ومنح عائلاتهم «امتيازات الشهداء». كما فتح باب التطوع للجيش واعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم «داعش» افي العام 2014. كما تتولى وزارة الصحة تقديم العلاج للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية على نفقة الحكومة حتى خارج العراق وقرر المجلس الاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أكد، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري اذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك. وأضاف في تصريح لقناة «العربية» انه «اذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع». وتابع أنه يجب وضع «الحيتان الكبيرة» من الفاسدين في السجون.

وشهد العراق السبت يوما داميا مع استمرار المظاهرات وقالت مصادر ان المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي، في حين هاجم مسلحون مجهولون مباني قنوات فضائية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن قوات الأمن العراقية قتلت 19 متظاهرا، وأصابت أكثر من ثلاثين في احتجاجات السبت فقط. ويتهم المتظاهرون قوات الأمن باطلاق النار عليهم لكن قوات الأمن تنفي ذلك وتقول ان «قناصة مجهولين» هم من يطلقون النار على المحتجين وعلى أفراد الأمن أيضا.

كما هاجم مسلحون مجهولون مقرات وسائل اعلام وقنوات في بغداد، بينها قنوات «العربية» و«دجلة» و«ان آر تي».وذكر أحد العاملين أن القوات التي اقتحمت القناة كانت ترتدي زيا عسكريا، لكنها تابعة الى مليشيات متنفذة في العراق.

وفي تطور متصل قالت مصادر أمنية ان متظاهرين أضرموا النيران في تسعة مقرات تابعة للأحزاب الشيعية وفصائل الحشد الشعبي، الى جانب محطة تلفزيونية محلية في محافظة ذي قار (جنوبي البلاد).

