عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على حفظ سلامة المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف. وجاء ذلك لدى استقبال صالح، عبد المهدي، بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث الأحداث الجارية، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي وتم خلال اللقاء تأكيد «تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتحقيق تطلعات شباب العراق، بما يضمن لهم حياة حرة كريمة».

وتابع البيان أن «الرئيسين أكدا محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية، والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية». ولفت البيان الى «بحث السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة، بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد».

وتعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحافي، بالعمل على «احالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة». وقال انه سيتم «تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق».

من جهتها دعت الامم المتحدة الى ايقاف القتل في العراق، وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في تغريدة على «تويتر» في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تابعتها «ايلاف»، مؤكدة «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ ايام والتقارير ترد بوقوع وفيات واصابات: لابد أن يتوقف هذا. أدعو جميع الاطراف الى التوقف والتفكير. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق».

وجاءت دعوة الممثلة الاممية لوقف القتل ومحاسبة المسؤولين عن العنف اثر تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة العراقية امس السبت ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص مع استمرار الاضطرابات المناهضة للحكومة بينما انتشرت قوات الأمن بالمئات لابقاء المظاهرات بعيدا عن الساحات الرئيسة في العاصمة.

