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تونس- أ.ف.ب: فتحت مراكز الاقتراع أمس في تونس لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة. ودعي اكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع. ويتنافس في الانتخابات النيابية حوالى 15 ألف مرشح ضمن قائمات أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة. وبدأت عمليات التصويت خارج تونس الجمعة وسجلت نسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 4,6%.

ويتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتتا مع تركيبة برلمانية مؤلفة من كُتل صغيرة، ما سيجعل من الصعب التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك على ضوء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أفرزت مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

وكانت الحملات الانتخابية باهتة أحيانا بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جراء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي اضافة الى «صدمة» الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ونظم التلفزيون الحكومي ثلاث مناظرات تلفزيونية لمرشحين للانتخابات التشريعية، الا أنها لم تلق نجاحا ومتابعة من التونسيين كما كان عليه الحال في الدورة الرئاسية الأولى. كما كان لاستمرار سجن القروي ورفض مطالب الافراج عنه منذ توقيفه في 23 أغسطس الفائت تأثير على المشهد الانتخابي وتصَدَرت قضيته الجدل السياسي خلال الأيام السابقة. وتعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011. وأظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء الى «تصويت العقاب» ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن ايجاد حلول اقتصادية واجتماعية وبخاصة في ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم. ويدخل الانتخابات متنافسون جدد الى جانب الأحزاب على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يُحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد. وأثار ظهورهم بقوة تخوفا لدى بعض الأحزاب، فقد دعا رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي الى عدم التصويت لهم، معتبرا أن «التصويت للمستقلين تصويت للفوضى». وتمكن حزب «قلب تونس» لمؤسسه نبيل القروي من تكوين قاعدة شعبية مهمة وذلك من خلال حملات التبرع والزيارات الميدانية التي كان يقوم بها القروي للمناطق الداخلية منذ ثلاث سنوات ووزع خلالها مساعدات وسد فراغا تركته السلطات في هذه المناطق المهمشة.

وتُشير بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية الى أن «قلب تونس» سيتمكن من نيل المرتبة الأولى أو الثانية. وأعلن «قلب تونس» في المقابل أنه لن يخوض في أي توافقات وتحالفات مع حزب النهضة واتهمه «بالوقوف وراء سجن القروي» وبأنه المستفيد من ذلك.

