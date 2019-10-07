عربيات ودوليات

ابوظبي- كونا: اعلنت اللجنة الوطنية الاماراتية للانتخابات القائمة الأولية لأسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة 2019 عقب اختتام عملية فرز الاصوات عبر النظام الالكتروني لمراحل التصويت الثلاث للناخبين. وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عضو اللجنة الوطنية للانتخابات الاماراتية نوره الكعبي ان عدد الذين شاركوا في الاقتراع على مستوى الدولة 117 ألفا و592 صوتا وبنسبة34.81% من عدد اعضاء الهيئات الانتخابية. ووصفت الكعبي التي تتولى كذلك رئاسة اللجنة الاعلامية للانتخابات في كلمتها التي ألقتها في مقر اللجنة الرئيسية للانتخابات بمركز ابوظبي الوطني للمعارض «نجاح العملية الانتخابية» بأنه «فخر للامارات ومؤشر على مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن وعلى مدى الولاء والانتماء الذي أبداه المواطنون من خلال الاقبال على الادلاء بأصواتهم».

وأكدت ان هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا دعم رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي أطلق برنامج التمكين السياسي عام 2005 وخط المسار لأولى دورات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي «حتى توالت فصولا من الانجازات لتصل الى دورتها الحالية الرابعة التي تمتد لأربع سنوات».

