عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، ان المصريين سيواصلون مسيرتهم نحو التنمية والحفاظ على وطن حر لا يقبل المهانة او الخضوع ولا تخدعه الأكاذيب او تهزمه الحرب النفسية.

وقال السيسي في كلمة وجهها بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من اكتوبر، ان مصر ستظل ابداً باذن الله وطناً منصوراً مرفوع الراية، وشاهداً على انكسارات اعدائه وخيبة املهم مهما تعددت اشكال الحرب وتغيرت اساليبها.

وأضاف ان قدر هذا الوطن ان يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي اغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دوماً امام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباط وثيق ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب.

وأكد السيسي انه خلال العقود الأخيرة تغيرت اشكال الحرب وأساليبها وصولاً الى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل الى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والاعلام الحديثة، مشيراً الى انها حرب تستهدف اثارة الشك والحيرة وبث الخوف والارهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، وذلك بتصوير الدولة كأنها هي العدو وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ. وقال انه في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والاشاعات يكون النصر فيها معقوداً على وعي كل مواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته.

وأضاف السيسي انه على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب ليقينه التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، مشيراً الى ان المصريين سئموا من الخداع والمخادعين ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل. وأكد السيسي ان «الشعب المصري الذي حقق عام 1973 ما ظنه الجميع مستحيلاً، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سَيْلٌ لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادرٌ باذن الله على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها، يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة تعمل من اجل حماية امنه وصون استقراره وتعظيم انجازاته».

ووجه الرئيس المصري التحية الى نظيره الراحل انور السادات وشهداء القوات المسلحة، قائلا ان «أبناءكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم، وعلى الحفاظ على ما تركتموه لنا من وطنٍ حر، تحت السيادة الوطنية، لا يقبل المهانة ولا الخضوع، لا تخدعه الأكاذيب ولا تهزمه الحرب النفسية»، مضيفا ان «مصر ستظل ابداً باذن الله وطناً منصوراً مرفوع الراية وشاهداً على انكسارات اعدائه وخيبة املهم مهما تعددت اشكال الحرب وتغيرت اساليبها».

