عربيات ودوليات

بطولات وانجازات خالدة حققها الجيش المصري في حرب اكتوبر المجيدة، ودائما ما يأتي اسم العميد يسري عمارة كواحد من اشهر ابطال مصر في حرب اكتوبر 1973 كونه من قام بأسر عساف ياجوري قائد لواء مدرع اسرئيلي.

وأكد عمارة لـ«النهار» في الذكرى الـ 46 لحرب اكتوبر ان الاعداد للمواجهة بدأ منذ حرب الاستنزاف والتي تمكن فيها من اسر اول ضابط اسرائيلي يدعى دان افيدان شمعون وتم مبادلته في اول دفعة تبادل اسرى بعد الحرب، مشيراً الى ان حرب الاستنزاف كانت صعبة للغاية على الجيش المصري نفسيا لأن اسرائيل كانت متفوقة علينا عسكرياً.

وأشار عمارة الى انه كان برتبة نقيب خلال حرب اكتوبر وقائد السرية المضادة للدبابات، موضحاً ان كل دقيقة مرت على جنود مصر خلال ايام الحرب ذكرى لن تنسى.. والى نص الحوار:

كيف كانت بدايتك في الجيش؟

خلال نكسة 1967 كنت طالبا في الكلية الجوية وقام الجيش وقتها بعمل كشف دوري على طلبة الكليات العسكرية فكان تقرير الطبيب اني مصاب بارتخاء في اعصاب عيني اليسرى وأني سأصاب بالحول حينما اصل الى سن الأربعين وهو ما يعني عدم صلاحيتي ان اكون طيارا فتم تحويلي الى الكلية الحربية - وللعلم حتى الآن لم اصب بالحول-، وتخرجت من الكلية الحربية عام 1969 خلال حرب الاستنزاف التي كنا نطلق عليها «التصعيد للمعركة» والبروفة على الحرب، لكن المناخ العام كان صعبا للغاية على الضباط والجنود لأن الجيش الاسرائيلي كان منتصر علينا في حرب 1967 وكانت سيناء محتلة وسلاحه كان اقوى منا بخلاف معنوياته العالية، وكنت برتبة ملازم وعملي بمنطقة سرابيوم بجنوب الاسماعيلية وهي منطقة قريبة من السويس ومنطقة الدفرسوار وكان مكان صعب للغاية لأنه كان مكشوفا تماما.

وخلال تلك الفترة منع علينا الاشتباك مع الجيش الاسرائيلي ومحالفة الأوارمر تعرضك لمحاكمة عسكرية، وبالرغم من ذلك كنت وزملائي نقوم بـ»مناوشات» حتى استشهد الجندي توفيق الشافعي، وصمم جميع الجنود على اخذ ثأره وكان معنا جندي مسيحي يدعى «حماية بنغاسوس» اصر على ان يكون اول جندي يأخذ بثأر الشافعي وبالفعل اخذنا ثأرنا من دورية اسرائيلية بالكامل بعد استشهاده بيومين.

وهل كنت تعلم موعد حرب اكتوبر؟

لا، ولكن جميع الضباط والجنود كانوا يعلمون ان هناك حرباً قادمة لامحالة، ويوم 6 اكتوبر لن ننساه ابداً، صباحا جمعنا قائد الكتيبة العقيد محمود جلال مروان، وتم ابلاغنا ان العبور سيكون الساعة 2 ظهراً وطلب منا الافطار ووزع علينا كوب شاي وتمر وهناك من افطر وهناك من اصر على الصيام وقال لنا «النهاردة يا ناخد تارنا يا اما نروح ومالناش لازمة» فتعالت صيحاتنا جميعا :»الله اكبر». وطلب العقيد من الرائد منصور مهران ان يوزع على كل جندي مهامه بعد مرور شرق القناة وكنا وقتها بمنطقة شمال الاسماعيلية في منطقة الفردان وكنت برتبة نقيب وقائد السرية المضادة للدبابات، كان شعارنا «النصر او الشهادة».

واتجهنا نحو القناة وكانت الطائرات تحلق فوق رؤوسنا وكأن قادتها يوجهون لنا التحية ويبعثون لنا برسالة طمأنة مفادها سيناء جاهزة لعبوركم، وبعدها وصلنا الى الضفة الغربية لقناة السويس وعبرنا الساتر الترابي للقناة ومكثنا هناك يومين 6 و7 اكتوبر.

اسر القائد الاسرائيلي عساف ياجوري من القصص الخالدة عنك.. كيف نجحت في اسره؟

اولاً انا اسرته ولم اكن اعرفه وفوجئت بأنه هو حينما تم عرضه على التلفزيون المصري، ففي صباح 8 اكتوبر ثالث ايام القتال والذي وصفه الاسرائيليون بـ «الاثنين الأسود» بسبب للخسائر الكبيرة التي لحقت بجيشهم، في ذلك اليوم حاول اللواء190 مدرع الاسرائيلي القيام بهجوم مضاد واختراق قواتنا والوصول الى النقط القوية التي لم تسقط بعد ومنها نقطة الفردان القريبة من قناة السويس، وكانت دبابات هذا اللواء تتراوح ما بين 75 و100 دبابة وكان قرار قائد الفرقة الثانية مشاة في الجيش الثاني العميد حسن ابو سعدة بجر قوات العدو الى ارض المعركة داخل رأس كوبري واحداً من القرارات الخطيرة في الحرب ونفذها على مسؤوليته الشخصية وفي لحظة تحولت المنطقة الى كتلة من النيران، وفي اقل من نصف ساعة اسفرت المعركة عن تدمير 73 دبابة، وبعد المعركة صدرت الأوامر العليا لنا بتطوير القتال والاتجاه نحو الشرق وتدمير اي مدرعة اسرائيلية او افراد ومنعهم من التقدم لقناة السويس مرة اخرى.

وأثناء تحركنا نحو الشرق اصيبت السيارة التي كنت بها وانتقلت في مركبة اخرى مع زملائي ووقفت اعلاها لعدم وجود مكان لي فوجدت دماء على ملابسي، وعرفت اني اصبت دون ان اشعر، وأوقف زملائي المركبة لعلاجي وفجأة شاهدت جندياً من بعيد ولحقت به رغم جرحي وقفزت نحوه وقمت باحتضانه كي اشل حركته وأصيب بالذعر فضربته على رأسه بمخزن البندقية الآلية وقتل، وهجم علي اثنان آخران، لكن الجندي محمد حسان اطلق عليهما النار وأرداهما - وللعلم استشهد الجندي حسان يوم 14 أكتوبر-، ثم شاهدت مجموعة من الجنود الاسرائيليين يختبئون ويستعدون لاطلاق الرصاص ورغم تورم يدي لكني وزملائي هاجمناهم ووجدت من بينهم قائد عرفته من ملابسه وتم التعامل معه وأجبرناهم على الاستسلام وكانوا 4 وتم تجريدهم جميعاً من السلاح، وتم تسليم هذا القائد يوم 9 اكتوبر، ونقلت الى المستشفى وعرفت انه هذا الضابط الاسرائيلي كان هو عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرعات.

مازلت تحتفظ بالبدلة العسكرية التي اسرت بها عساف ياجوري حتى اليوم.

لتكون شاهدا للأجيال القادمة ورسالة لهم وحتى لاينسى التاريخ تلك البدلة التي مازالت حتى الآن عليها دمائي، وأريد ان اقول لشباب مصر لاتنسوا بطولات الجيش المصري في حرب اكتوبر والانجاز الذي تحقق بدماءنا، وللأسف اجد ان نسبة كبيرة من شباب مصر الآن لايعرفون تاريخ الحرب ولا ابطالها.

بعد انتهاء الحرب.. البعض انتقد السادات لتوقيعه على اتفاقية السلام، هل كنت من الرافضين لها؟

لا، بالعكس كنت اؤيدها تماماً وكان الرافض لها عدد لايذكر والسادات وقع تلك الاتفاقية وهو منتصر، وقرار السلام وذهابه الى اسرائيل اقوى من قرار الحرب من وجهة نظري ونتيجة قرار السلام استعادة سيناء، ويكفي ان السادات تحدى الجميع بقرار الحرب رغم تحذيرات روسيا له بأنه لو قام بحرب ضد اسرائيل فسيقتل اكثر من ثلثي جيشه في العبور فقط، فهو رئيس بكل المقاييس اقل ما يوصف به بأنه داهية سياسية لا مثيل له.

