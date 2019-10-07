عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ان الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل. وقال السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر الليلة قبل الماضية: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الاثيوبي والذي لم ينتج عنه اي تطور ايجابي... وأؤكد ان الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل». وتابع الرئيس المصري في تغريدة اخرى: «الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات على الصعيد السياسي وفي اطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا». وتأتي تغريدات السيسي عقب اعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، ان مفاوضات سد النهضة الاثيوبي قد وصلت الى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الاثيوبي، ورفضه جميع الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب احداث ضرر جسيم لها.

وقال المتحدث في بيان ان «اثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد ادنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل». وأضاف البيان المصري: «كذلك رفضت اثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل اثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وادارة السدود على الأنهار المشتركة». واختتم المتحدث بالقول: «أنه على ضوء وصول المفاوضات الى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق اعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح اي منها». وردا على تصريح صدر من البيت الأبيض، اكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عن ترحيب مصر بالتصريح الأميركي بشأن مفاوضات سد النهضة والذي تضمن دعم واشنطن لمصر والسودان واثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف بابداء حُسن النية للتوصل الى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل. كما عبر المتحدث عن تطلع مصر لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في المفاوضات الجارية بشأن السد خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث الى طريق مسدود بعد مرور اكثر من اربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ في 2015 وهي المفاوضات التي لم تفض الى تحقيق اي تقدم ملموس». وتابع: هذا «يعكس الحاجة الى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لادارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الاضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى». وأضاف المتحدث في بيان، ان مصر تذكر في هذا السياق بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من اجل التوصل الى الاتفاق المطلوب.

