عربيات ودوليات

أوضح د. ضياء القوصي، مستشار وزير الري المصري السابق أن إعلان فشل مفاوضات سد النهضة ليس نهاية الطريق ، وقال إن فشل مرحلة تعني بدء مراحل جديدة من اللجوء إلى وسيط حتى اللجوء إلى التحكيم الدولي. وكشف القوصي، أن مصر لا تمتلك كثيراً من الحلول إلا من خلال التفاوض وتدويل القضية؛ عبر الدبلوماسية المصرية العريقة، لافتاً إلى أن الحديث عن أي حلول عسكرية ليس وارداً في سياسة مصر. ونوه مستشار وزير الري السابق بأن الوسيط ليس شرطاً أن يكون دولة؛ بل من الممكن أن يكون منظمة دولية أو البنك الدولي، وربما يكون للاتحاد الإفريقي دور في هذا الملف الشائك، وأشار القوصي إلى أن مصر وأصدقاءها في المنطقة العربية والإفريقية سوف يمارسون ضغوطاً كبرى؛ لأن مياه نهر النيل وحقوق مصر التاريخية لا يمكن المساس بها.

من جهته، أوضح أحمد الشناوي، خبير السدود لدى الأمم المتحدة سابقاً، أن مصر التزمت معايير التعاون الثنائي كافة، وأثبتت حُسن نيتها من خلال التفاوض خلال السنوات الأربع الماضية؛ ما يفيدها عند اتخاذ قرار التدويل وحرمان إثيوبيا من التمويل الدولي أو توقيع عقود تشغيل أو توريد من الدول الأوروبية حال قررت مصر هذه الخطوة وأضاف الشناوي، أن السد مقام على أراضٍ لم تكن صالحة لإنشاء سد بهذا الحجم، لافتاً إلى أن السد مهدد بالانهيار في أي وقت؛ ما قد يُعرِّض السودان ومصر إلى الغرق وأشار خبير السدود لدى الأمم المتحدة سابقاً إلى أن سد النهضة تعرَّض إلى أكثر من حادث انهيار سابقاً؛ ما يفتح كل الاحتمالات أمام القاهرة. أما الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي بجامعة القاهرة فقد قال، إن تعثُّر المفوضات لا يعني إغلاق التفاوض؛ وهو ما لم يعلن في البيان، ما يعني عودة مصر إلى التفاوض حال التزمت إثيوبيا بالبند العاشر المعلن في البيان وأضاف شراقي، أن القلق ليس في تعثُّر المفاوضات، فهذا كان متوقعاً، بل إن ما يقلق المصريين هو رفض إثيوبيا وجود طرف محايد، موضحاً أن الرؤية لدى مصر أصبحت أكثر وضوحاً، والقادم حل سياسي لا فني وأشار الخبير المائي بجامعة القاهرة إلى أن مصر شرعت في تدويل القضية بدايةً من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة في منتصف أواخر الشهر الماضي.

