دوليه

أبدى الألماني يورغن كلوب سعادته بفوز فريقه الصعب على ليستر سيتي 2-1 أول من امس ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي في مباراة غادرها نجمه المصري الدولي محمد صلاح مصاباً في اللحظات الأخيرة. وقال كلوب «في أسبوع صعب مثل الذي مررنا به ومواجهة منافس صعب للغاية في دوري الأبطال ثم مواجهة فريق مثل ليستر الذي لم يلعب في منتصف الأسبوع، يكون الأمر في غاية الصعوبة».

وأضاف «مستوى الطاقة كان مذهلا. المشكلة أننا سجلنا هدفا واحدا فقط، كنا نعرف أننا سنقاتل من أجل هذا الفوز وفعلنا ذلك. بدون الحظ لا يمكن أن نفوز بهذا العدد من المباريات لكن على مدار 90 دقيقة كنا نستحق الانتصار». وسجل السنغالي ساديو مانيه (40) وجيمس ميلنر (90+5 من ركلة جزاء) هدفي ليفربول، وجيمس ماديسون (80) هدف ليستر سيتي.وهو الفوز الثامن تواليا لليفربول فعزز موقعه في الصدارة برصيد 24 نقطة، فيما مني ليستر سيتي بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وصب كلوب غضبه على لاعب ليتسر حمزة تشودري بسبب تدخله العنيف بحق صلاح، معرباً عن انزعاجه «كيف أن تدخلاً مثل هذا لا يعاقب صاحبه بالبطاقة الحمراء».وقال كلوب في تصريح لقناة «سكاي سبورتس»: «لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر سيتي بهذا التصرف لقد كان متهورا جداً، صلاح تخطى المدافع بشكل جيد وكان بعيدا عنه، لكن تشودري تعمد إيذاءه بهذه الطريقة الغريبة والعنيفة كان يستحق الطرد».

وأضاف ردا على سؤال مدى خطورة صلاح: «كان يتواجد مستلقيا على الأرض في غرفة الملابس، لا يستطيع السير، كيف يمكن أن يكون بخير؟، لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات».وتابع «كان يبدو عليهم الاقتناع بالتعادل، لكنها نتيجة لا ترضينا، لقد رأينا ذلك خلال حصولنا على ركلة الجزاء. انا سعيد بالفوز وبما قدمه اللاعبون، لكن لا يمكنني تقبل ان تكون عقوبة تشودري بطاقة صفراء فقط».

وقاد الايرلندي جيف هايندريك فريقه بيرنلي لفوز هام على ضيفه ايفرتون بهدف وحيد سجله في الدقيقة 72.وسقط نوريتش سيتي أمام ضيفه أستون فيلا 1-5.وفاز كريستال بالاس على مضيفه وست هام يونايتد 2-1.وتعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبياً.

