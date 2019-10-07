دوليه

امتدح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبي فريقه بعد الانتصار على غرناطة 4-2 أول من أمس في الجولة الثامنة الدوري وتصدره ترتيب البطولة.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أنا سعيد من أجل اللاعبين جميعاً وخصوصاً فيدي فالفيردي، فهو قدم أداء جيد جدًا ويتطور، ودائمًا يريد الكرة وساهم في هدفين، الانتصار هو عمل الفريق بأكمله، الشوط الأول كان رائعًا في كل الجوانب، سيطرنا على الكرة بشكل جيد جدًا».

وأضاف: «تكرار سيناريو ليفانتي؟ يجب عدم مقارنة المباراتين، قلت بالأمس إننا سنواجه الوصيف، وأننا سنعاني في بعض الأوقات، لكنه خطأنا ويجب أن نقبله».ووتحدث زيدان عن هزارد الذي سجل هدفه الاول بقميص ريال مدريد في الدوري: « نحن بحاجة إلى هذا المستوى منه، كان يحتاج إلى التسجيل، هو كان سعيدًا بالهدف ونحن سُعداء من أجله وآمل أن يكون اليوم بداية للكثير من الأهداف».

وأردف: «أريد المزيد، ونسعى إلى الكمال، ونحن سُعداء بما نقوم به أعتقد لا توجد مباراة سهلة، من المؤسف أن يُغادر اللاعبون بتبديلات اضطرارية، وعلينا تقبل ذلك».

واكمل: «فيروس فيفا؟ كما هو الحال دائمًا لست قلقا، فقدنا كروس وبيل وهناك البعض لعبوا وسوف يسافرون مع منتخبات بلادهم، هكذا تسير الأمور، رغم أنني آمل أن يبقى كروس للتعافي بشكل أفضل، لكن ذلك ليس تحت سيطرتنا».وبسؤاله عن التوازن الذي يمنحه فالفيردي، أجاب: «إنه لاعب عصري، وله بصمة في الهجوم والدفاع ويقدم أداءً جيدًا، وسعيد من أجله لأنه يلعب ويستحق ذلك».ونوه: «متذيل المجموعة في دوري الأبطال؟ هذا هو الواقع، ولدينا مباراة مهمة ضد غلطة سراي، لكننا سنستمتع اليوم بالفوز إذا سمحتم لي».وعن هدف مودريتش، أوضح: «أنا سعيد فهو هدف رائع، ومنذ 3 أو 4 سنوات سجل نفس الهدف ضد غرناطة، ويجب أن يجرؤ على تسديد المزيد من الكرات بهذه الطريقة».

وواصل: «ليس لدي شيء لأخبر به أريولا، فهو يعلم أنه ارتكب خطأ لكنه قدم مباراة كبيرة، وقام بتوجيه الدفاع وأمرهم بزيادة الضغط، وهو جزء من الفريق ويجب على الجميع المساهمة».

واختتم: «بالتأكيد تسجيل هازارد لهدف وصناعة آخر سوف يساعدنا، ونحتاج دائمًا لمثل هؤلاء اللاعبين، سعيد من أجله».ورفع ريال رصيده في الصدارة الى 18 نقطة في صدارة الترتيب. طالب ليغانيس باعادة مباراته التي خسرها مع ضيفه ليفانتي 1-2، زاعما ان تقنية الفيديو «في ايه آر» لم تكن تعمل خلال المواجهة.ويعتقد ليغانيس ان ركلة الجزاء التي افتتح فيها روجر مارتي التسجيل (45)، بعد خطأ على لاعبه اليوناني ديميتريس سيوفاس وقعت خارج المنطقة.

وبدا ان جهاز الاتصال للحكم مونويرا مونتيرو لا يعمل، ما اضطر الحكم الرابع الى تلقي قرار حكام تقنية الفيديو عبر الهاتف.

وبعد الحادثة، ضاعف ليفانتي النتيجة عبر خوسيه كامبانيا (49)، قبل ان يقلص الدنماركي مارتين برايثوايت الارقام (76).وقالت رئيسة ليغانيس فيكتوريا بافون ان النادي الذي يحتل قاع الترتيب سيطلب إعادة المباراة من الدقيقة 44 عندما وقعت الحادثة، مضيفة «أمور خطيرة كثيرة حدثت في هذه المباراة، على غرار احتساب ركلة جزاء ضدنا خارج المنطقة. حصل ذلك ايضا في المباراة ضد فالنسيا قبل عدة اسابيع، وفضلا عن ذلك لم يكن في ايه آر يعمل بشكل صحيح، لذا نشعر باننا لم نكن ننافس بظروف متساوية وسنطلب إعادة المباراة من دقيقة وقوع ركلة الجزاء».

واصبح فالنسيا ثامنا بفوزه على ضيفه ديبورتيفو الافيس 2-1، بهدفي الاوروغوياني ماكسي غوميز (27) وداني باريخو (83 من ركلة جزاء)، فيما سجل للخاسر لوكاس بيريز (89).وقلب اوساسونا تأخره أمام ضيفه فياريال بهدف باو توريس (5) الى فوز بهدفي الارجنتينيين فاكوندو رونكاغليا (46) وايزيكييل «تشيمي» افيلا (79).

