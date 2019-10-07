دوليه

عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي، بفوزه السبت على ضيفه أنجيه 4-0، فيما استفاد نانت من خسارة الاخير ليتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين عن النادي الباريسي، بعد فوزه الصعب على نيس 1-0 ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

في المباراة الاولى، سجل أهداف النادي الباريسي الوافدون الجدد الاسباني بابلو سارابيا من إشبيلية (13) والارجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة (37)، والسنغالي إدريسا غي القادم من إيفرتون الانكليزي (59)، فيما أضاف الرابع البرازيلي نيمار (90).وأخمد سان جرمان على ملعبه «بارك دي برانس» فورة أنجيه الذي كان يتأخر عنه في المركز الثاني بفارق نقطتين، وتراجع للمركز الثالث الموقت برصيد 16 نقطة. في المقابل رفع سان جرمان الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم مقابل هزيمتين، رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة.وعبر مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل عن رضاه من أداء فريقه بالقول «فزنا بأربعة أهداف أمام فريق سجل الكثير من الأهداف في الدوري. ليس من السهل ابدا لعب المباراة الاخيرة من سلسلة طويلة».واضاف: «في الشوط الاول خسرنا الكثير من الكرات خلال بناء الهجمات وكان من المستحيل السيطرة على كل شيء، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة بشكل أفضل ولعبنا أعلى واكثر انضباطا وتنظيما...».وعلق ستيفان مولان مدرب أنجيه على الخسارة بالقول «النتيجة كانت قاسية في الشوط الاول وقد أتينا لازعاجهم واللعب مع نقاط قوتنا وضعفنا أيضا ونجحنا في ذلك، ومن المؤسف ألا نتمكن من التسجيل في هذا الشوط... تعقدت الامور في الشوط الثاني بالنسبة لنا ومن الصعب اللعب امام سان جرمان تبدل منذ بداية الموسم، فاصبح أكثر استقرارا وبريقا وعدوانية على الصعيد الدفاعي».

وفي نانت، حقق صاحب الأرض فوزا متأخرا على ضيفه نيس 1-0 سجله النيجيري موزس سيمون (86)، وخسر تولوز أمام ضيفه بوردو 1-3.

وتقدم بوردو للمركز الرابع الموقت برصيد 15 نقطة، فيما يقبع تولوز في المركز السادس عشر مع 9 نقاط. وأكرم مونبلييه وفادة ضيفه موناكو المنقوص عدديا بعد طرد لاعبه الروسي الكسندر غولوفين في الدقيقة 81، بفوزه عليه 3-1. وتجمد رصيد فريق الامارة الذي مني بخسارته الاولى بعد تعادل وفوزين في الجولات الثلاث الاخيرة عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر الموقت، فيما تقدم مونبلييه للمركز السادس موقتا برصيد 14 نقطة.

