دوليه

أوقف ميلان هزائمه المتتالية عندما قلب الطاولة على مضيفه جنوى محولا تخلفه إلى فوز مثير 2-1، أول من امس في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وكان جنوى صاحب الافضلية في الشوط الاول وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة للتسجيل في ظل تألق الحارس الدولي الاسباني السابق بيبي رينا في التصدي لأكثر من واحدة، قبل أن يرتكب خطأ فادحا في التصدي لركلة حرة مباشرة انبرى لها لاعب وسطه جنوى الجديد الدولي الدنماركي لاسي شونه القادم من أياكس امستردام الهولندي، من 28 مترا في الدقيقة 41.ودفع مدرب ميلان ماركو جامباولو بالبرتغالي رافايل لياو والبرازيلي لوكاس باكيتا مطلع الشوط الثاني مكان البولندي كريستوف بيونتيك والتركي هاكان جالهان اوغلو، فتحسن أداء الفريق اللومباردي ونجح في قلب الطاولة على أصحاب الأرض.

ونجح الفرنسي ثيو هرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في ادراك التعادل من مجهود فردي في الجهة اليسرى (51). وحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 53 أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو «في أيه آر» عندما لمست الكرة يد المدافع دافيدي بيراسكي لحظة مراوغته من البديل لياو. وقرر الحكم أيضا طرد المدافع بيراسكي (56).وانبرى العاجي فرانك كيسييه لركلة الجزاء بنجاح مانحا التقدم لفريقه (57).

وتساوى الفريقان على ارضية الملعب بطرد مدافع ميلان دافيدي كالابريا للانذار الثاني (79).وارتكب رينا خطأ فادحا في الدقيقة الاخيرة لتسببه في ركلة جزاء احتسبها الحكم ماوريتسيو مارياني اثر عرقلته العاجي كريستيان كوامي داخل المنطقة ولجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو التي أكدتها فانبرى لها شونه لكن رينا تصدى لها وأمن الفوز لفريقه (90+3).

