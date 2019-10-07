دوليه

أعرب نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، عن أسفه عقب تعرض فريقه لأول خسارة في الدوري الألماني هذا الموسم، وذلك بعد سقوطه في عقر داره على يد هوفنهايم 1-2 أول من امس، في الجولة السابعة من المسابقة.

وخلال مؤتمر صحافي عقب المباراة، تحدث كوفاتش، قائلًا: «لقد فشلنا في تكرار الأداء القوي الذي قدمناه الثلاثاء الماضي أمام توتنهام، رغم تميزنا في الشوط الأول وخلقنا بعض الفرص، التي كان يتوجب علينا استغلالها».

وأضاف: «كان ينبغي علينا أن نكون أكثر تصميمًا، كما أننا لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني، وارتكبنا الكثير من الأخطاء، بالإضافة لعدم وضعنا المنافس تحت ضغط طوال المباراة، وفي النهاية كان فوز هوفنهايم مستحقًا». من جانبه، قال مانوير نوير، حارس البايرن: «دخلنا المباراة بحافز كبير، ورأينا ذلك قبل المباراة وبين الشوطين، لكننا تلقينا هدفين بسهولة، وهذه مشكلتنا، والأمر يعود لنا كليًا».

وأشار الحارس الدولي الألماني إلى جرس الإنذار الذي تبعثه هذه الهزيمة لفريقه، مضيفًا: «لا يمكنك الحصول على شيء مجانًا حتى داخل ملعبك أمام فريق يملك 5 نقاط فقط».

ورغم الخسارة، واصل بايرن ميونخ تواجده في صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقاط، بالتساوي مع فرايبورغ، لايبزيغ وباير ليفركوزن.

