دوليه

أحكم الهلال قبضته على صدارة الدوري السعودي موسعا الفارق مع أقرب منافسيه إلى 4 نقاط، إثر فوزه الكبير على مضيفه الاتفاق 4-1 اول من امس على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن المرحلة الخامسة.

سجل للهلال البرازيلي كارلوس إدواردو (20 و90+4) وصالح الشهري (56) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (76)، وللاتفاق صالح العمري (29).

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة دون خسارة، بينما تلقى الاتفاق خسارته الثالثة توالياً والرابعة في الدوري وتراجع للمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط. وشهدت المباراة، الظهور الأول للمهاجم صالح الشهري، هداف الرائد في الموسم الماضي (16 هدفا)، والمنتقل للهلال بنظام الإعارة، حيث تمكن من تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد قبل استبداله بعد مرور ساعة.وبعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال نفذها ادواردو الى يسار الحارس الجزائري رايس مبولحي (20).ومن ركلة حرة مباشرة، نجح الاتفاق في تعديل النتيجة عندما لعب صالح العمري كرة استقرت الى يمين محمد الواكد (29). وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في تسجيل هدفه الثاني عندما تلقى الشهري كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية الى يسار مبولحي (56).وبعد نزوله أمّن غوميس تقدم فريقه بهدف ثالث عندما تلاعب بدفاع الاتفاق قبل أن يلعب الكرة قوية الى يسار مبولحي (76).وفي الوقت المحتسب بدل عن ضائع، أضاف الهلال الهدف الرابع عندما استغل إدواردو دربكة أمام المرمى قبل أن يكمل الكرة في الشباك.واستعاد الأهلي توازنه وقفز للمركز الثالث في سلم الترتيب، عقب فوزه على مضيفه الفيحاء 3-0 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. سجل للأهلي دجانيني تفاريس من الرأس الاخضر (23) وعبد الباسط هندي (45) والسوري عمر السومة (52).ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة بينما بقي الفيحاء على رصيده السابق 4 نقاط وتراجع للمركز الرابع عشر.

وحقق الشباب الفوز على ضيفه العدالة 1- 0 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء بفضل هدف البرازيلي سيباستياو جونيور (63).ورفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع وبقي العدالة برصيد 7 نقاط في المركز التاسع.

وسجل البرازيلي ساندرو مانويل هدفاً في الوقت البدل عن ضائع ليقود فريقه التعاون لفوز متأخر على أبها 1-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر مع مباراة مؤجلة أمام الرائد، فيما بقي أبها على رصيده السابق 7 نقاط وتراجع للمركز الحادي عشر.

