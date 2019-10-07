دوليه

واصل الاهلي انطلاقته القوية بفوز كبير على مضيفه أسوان 5-1 اول من امس بملعب أسوان في المرحلة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. وسجل النيجيري جونيور أجايي (7) وحسين الشحات (25) وحمدي فتحي (59) ومحمد مجدي «أفشه» (65 من ركلة جزاء) ورمضان صبحى (86) أهداف الاهلي، والاثيوبى اوميد اوكري (67) هدف أسوان. وهو الفوز الثالث تواليا للأهلي فانفرد بالصدارة مؤقتا برصيد تسع نقاط، فيما تجمد رصيد اسوان عند نقطة واحدة وتراجع الى المركز السابع عشر.

وبكر الاهلي بالتسجيل عبر اجايي مستغلا عرضية «أفشه» تابعها على يمين مسعد عوض (7). وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 25 عندما سدد حمدي فتحي كرة قوية ارتدت من مسعد عوض إلى أجايي الذي سددها بدوره وأنقذها الحارس مجددا فتهيأت أمام الشحات الذي تابعها داخل المرمى. وكانت أول وأخطر فرصة لأسوان في الدقيقة 44 من تسديدة قوية لمهاجم الاهلي السابق وقائد اسوان حاليا احمد عبد الظاهر تصدي لها محمد الشناوي.

وواصل الاهلي ضغطه الهجومي وكاد «أفشه» يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 47 من انفراد لكنه سدد في جسد مسعد عوض. واضاف حمدي فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 59 مستغلا عرضية افشه تابعها برأسه على يمين مسعد عوض. وحصل الاهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 64 اثر عرقلة افشه داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه على يسار مسعد عوض محرزا الهدف الرابع (65). ونجح البديل اوكرى في تسجيل هدف الشرف لاصحاب الارض مستغلا عرضية الحسيني سمير سددها على يمين الشناوي (67).وأنقذ الشناوي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة محمد الصباحي (63)، قبل أن يختم رمضان صبحي المهرجان بالهدف الخامس للضيوف (86). وحقق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على مضيفه المصري 1- 0 على ملعب الجيش بالسويس. وسجل محمود رزق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقتب بدل الضائع من الشوط الأول. ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى ست نقاط وصعد إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط وتراجع إلى المركز السابع. وعاد الإسماعيلي لسكة الانتصارات محققا فوزا ثمينا على مضيفه وادي دجلة 1-0 على ملعب بتروسبورت في القاهرة. وسجل الناميبي بينسون شيلونغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.وكان الاسماعيلى خسر أمام المصري 1-3 في المرحلة الثانية.

ورفع الاسماعيلي رصيده الى ست نقاط وصعد الى المركز السادس، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.واقتنص المقاولون العرب فوزًا قاتلا من مضيفه الانتاج الحربي 1-0 على ملعب السلام سجله محمد سالم في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع. وصعد المقاولون العرب الى المركز الثاني مؤقتا برصيد سبع نقاط، في حين تجمد رصيد الانتاج الحربي عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

