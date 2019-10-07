دوليه

توجت العداءة الهولندية سيفان حسن بذهبيتها الثانية في بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة بعد ان احرزت ميدالية من المعدن الاصفر في سباق 1500 متر اضافتها الى ذهبيتها في سباق 10 الاف متر. وسجلت حسن 3.51.95 دقيقة متقدمة على الكينية فايث كيبيغون (3.54.22 د)، والاثيوبية غوداف تسيغاي (3.54.38 د). وهي ثاني ذهبية لحسن (26 عاما) المولودة في أثيوبيا والتي قدمت الى هولندا بعمر الخامسة عشرة كلاجئة، في هذه البطولة بعد تتويجها في سباق 10 الاف متر في اليوم الثاني من البطولة.

وقالت الفائزة «انه امر مدهش بالنسبة الي. اشعر بالفخر. لقد اثبت ماذا يمكن ان يحصل عندما نبذل جهودا شاقة. كان الامر رائعا عندما اجتزت خط الوصول ورأيت التوقيت الذي سجلته. انا سعيدة للغاية».

وبقيت العداءة الهولندية في مؤخرة السباق قبل ان تتصدر في نهاية اللفة الاولى وسط منافسة من البريطانية لاورا موير قبل ان تنطلق بسرعتها النهائية قبل 250 مترا من خط الوصول لتجتازه قبل حوالي 3 ثوان عن وصيفتها كيبيغون.

ووجدت حسن نفسها في عين العاصفة عندما اوقفت الوكالة الاميركية للمنشطات مدربها البرتو سالازار لاربع سنوات بسبب خرقه قوانين المنشطات، قبل ان تصدر بيانا تعرب فيها عن صدمتها مشيرة الى ان «ضميرها مرتاح».

وكانت حسن انضمت الى مشروع اوريغون الذي يشرف عليه سالازار عام 2016 قبل فترة وجيزة من اتهام اولي وجه الى مدربها. واضافت في هذا الصدد بعد سباق اليوم «كان الامر صعبا بالنسبة الي. كنت غاضبة عما كان يقوله بعض الاشخاص. لقد بذلت جهودا شاقة لكي اصل الى القمة على مدى السنوات الاخيرة. لطالما كنت نظيفة طوال حياتي».

وتابعت حسن « اذا أرادوا إخضاعي للفحوص، يمكنهم القيام بذلك كل يوم».وأضافت «أؤمن برياضة نظيفة، لطالما كنت نظيفة وسأبقى كذلك دائما»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعرف «ألبرتو جيدا. هو يعمل بجهد كبير».

واحتفظت العداءة الكينية هيلين اوبيري بلقبها بطلة للعالم في سباق 5 الاف متر بتسجيلها 14.26.72 دقيقة. وتقدمت اوبيري على مواطنتها مارغريت شيليمو كيبكيمبوي (14.27.49 د) وعلى الالمانية كونستانزه كلوسترهالفن (14.28.43 د). ويضم سجل اوبيري فضية في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو في هذه المسافة ايضا. ودخلت اوبيري السباق مرشحة بقوة بعد ان سجلت افضل توقيت هذا العام ومقداره 14.20.36 دقيقة في لقاء لندن الماسي في يوليو الماضي.

وحسم الاميركي جو كوفاكس نهائيا مثيرا في رمي الكرة الحديد عندما سجل 22.91 مترا بفارق سنتيمتر واحد في محاولته الاخيرة في طريقه الى احراز الذهبية محققا ثالث افضل رقم على مر الازمنة. وكان النيوزيلندي توماس والش حامل اللقب قبل سنتين متصدرا حتى المحاولة الاخيرة مع رمية 22.90 مترا، لكن كوفاكس خطف منه المركز الاول بفارق سنتيمتر واحد، في حين عادله الاميركي الاخر راين كراوتسر مع رمية 22.90 م لكنه تفوق عليه وتوج بالفضية بفارق المحاولات ليكتفي النيوزلندي بالمركز الثالث.

وقاد الثلاثي الناري المؤلف من كريستيان كولمان وجاستين غاتلين ونوا لايلز المنتخب الاميركي الى احراز ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م.وسجل المنتخب الاميركي 37.10 ثانية، امام بريطانيا مع 37.36 ثانية وايابان في المركز الثالث مع 37.43 ثانية. وكان كولمان توج بطلا لسباق 100 م في هذه البطولة وحل غاتلين ثانيا فيه، في حين توج لايلز بذهبية سباق 200 م.

في المقابل كان الفوز في فئة السيدات للمنتخب الجامايكي بقيادة شيلي-آن فرايزر- برايس بطلة سباق 100 م، مسجلا افضل توقيت هذا العام مع 41.44 ثانية. وجاء المنتخب البريطاني بقيادة دينا آشر سميث بطلة سباق 200 م في المركز الثاني مع 41.85 ثانية والولايات المتحدة في المركز الثالث (42.10 ثانية). وفي الوثبة الثلاثية، حققت الفنزويلية يوليمار روخاس ثاني افضل رقم على مر الازمنة مع 15.37 مترا في طريقها الى الذهبية. وتفوقت روخاس الفارعة الطول على الجامايكية شيانييكا ريكيتس (14.92 م) والكولومبية كاترين ايبارغوين (14.73 م). وفي سباق الماراتون للرجال، احرز العداء الاثيوبي ليليسا ديسيزا الذهبية قاطعا مسافة 42.195 كلم بزمن 2.10.40 ساعة، وتقدم على مواطنه موسينيت غيريموي (2.10.44 س) والكيني اموس كيبروتو (2.10.51 س).

