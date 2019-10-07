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استدعى حسام البدري مدرب المنتخب المصري، 23 لاعبا لمواجهة بوتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل، في تشكيلة يغيب عنها كما كان معلنا النجم محمد صلاح بداعي الخلود للراحة، ولاعبو المنتخب الأولمبي، بينما عادت إليها أسماء غابت عن نهائيات أمم إفريقيا 2019. وهي التشكيلة الأولى التي يستدعيها البدري بعد تعيينه في سبتمبر الماضي على رأس الجهاز الفني للفراعنة، خلفا للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه بعد الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لنهائيات البطولة القارية التي استضافتها مصر. وضمت التشكيلة أربعة محترفين: محمد النني (بشيكتاش التركي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) ومحمود حسن «تريزيغيه» (أستون فيلا الإنكليزي) وأحمد حسن «كوكا» (أولمبياكوس اليوناني).

الى ذلك، ضم البدري 19 لاعبا محليا بينهم لاعبون تسبب استبعادهم عن تشكيلة أغيري في أمم إفريقيا، بانتقادات واسعة للمدرب. ومن هؤلاء لاعبا الأهلي عمرو السولية وحمدي فتحي، وحارس الزمالك محمد عواد.

وشدد البدري في تصريحات صحافية على أن صلاح سيكون حاضرا مع المنتخب في المباريات الرسمية المقبلة.

كما أبقى مدرب المنتخب الأول لاعبي المنتخب الأولمبي خارج حساباته حاليا، للحفاظ على برنامج إعداده منتخب ما دون 23 عاما لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020.

وضمت التشكيلة: لحراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام. للدفاع: رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي. لخط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي «قفشة» وحسين الشحات وعمر جابر. للهجوم: حسام حسن وعمر السعيد.

