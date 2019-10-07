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توج الكويت بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة بعد تغلبه على كاظمة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح. ويجمع اللقاء الذي استحدثه الاتحاد هذا الموسم بطل الدوري (الكويت)، مع بطل الكأس (كاظمة) في الموسم الماضي.

واقيمت المباراة وسط احتفالية متميزة شهدت العديد من الفقرات الاستعراضية والفنية بحضور الشيخ فهد ناصر الصباح، ونائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا ورئيس نادي الكويت خالد الغانم وأمين سر اللجنة الأولمبية حسين بالإضافة إلى امين سر الاتحاد فوزي المعتوق واعضاء مجلس الادارة.

وقدم الفريقان مستوى متميزا من خلال التنافس القوي على جميع أشواط اللقاء حيث تمكن الأبيض من خطف اللقب بفضل اصرار لاعبيه وخبرتهم الكبيرة التي اسهمت في تقليل اخطاء الفريق، على العكس من البرتقالي الذي ارتكب لاعبيه العديد من الأخطاء السهلة التي تسببت في ضياع الكثير من النقاط وبالتالي خسارة المباراة.

وقدم محترفو الفريقين الكوبي اورلاندو اوبريو للكويت، و الدومينيكاني الفيس كونتريراس لكاظمة أداء لافتاً أكد ضرورة وجود اللاعب الأجنبي نظراً لقدرتهم على رفع المستوى العام للعبة وجذب الجماهير إلى ملاعب الطائرة.

وشهد الشوط الاول تقاربا بالمستوى بين الطرفين بعد أن تعادلا أكثر من مرة 11-11، و15-15، حيث ظلت النتيجة متقاربة بين الجانبين، وتقدم كاظمة 22-21 إلا أن خطأ في الارسال من جانب المحترف كونتريراس عادل النتيجة قبل يستثمر الأبيض هذا التعادل ويتقدم بالنتيجة لينهي الشوط بصعوبة 25-23.

وتألق محترف الأبيض اوبريو في الشوط الثاني بصورة واضحة بعد أن تمكن من تسجيل 7 نقاط متتالية من الارسال وسط عجز لاعبي كاظمة في التصدي لارسالاته الساحقة وهو ما منح الكويت الفرصة في حسم الشوط 25-22.

وعاد كاظمة إلى اجواء المنافسة في الشوط الثالث وسط تميز لاعبيه عبدالرحمن المطوع وعبدالعزيز شاكر والمعد محمد قاسم الذي حاول جاهدا تعويض غياب عبدالله بوفتين المنتقل إلى الكويت، لينهي البرتقالي الشوط لصالحه 25-23.

وعاد الكويت إلى اجواء اللقاء في الشوط الرابع وفرض أفضليته منذ البداية بفضل لاعبيه عبدالله جاسم، وعامر السليم، وابراهيم صفر والمحترف الكوبي إلى جانب المتألق عبدالله بوفتين الذي خاض اول مباراة له في صفوف الأبيض ونال جائزة أفضل لاعب في اللقاء. وانهى الكويت الشوط لصالحه 25-21 ليحقق أول القاب الموسم بكل جدارة واستحقاق.

