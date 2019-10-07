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يواصل الأزرق تدريباته في العاصمة الأردنية عمان على ملعب الكرامة بقيادة المدرب ثامر عناد استعداداً لمواجهة الأردن الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.

ويكتفي الجهاز الفني بالتدريبات المسائية منذ الوصول الى عمان الخميس الماضي حيث خاض حصته التدربية الأولى على ملعب خريبة السوق قبل ان يقرر الجهاز الفني تغيير الملعب وخوض التدريبات على ملعب الكرامة لتشابه ارضيته مع ستاد عمان الدولي الذي سيحتضن المباراة في 07:00 مساء الخميس.

وتابع الجهاز الفني للأزرق مباراة الأردن مع سنغافورة التي انتهت بالتعادل السلبي اول من امس على ستاد عمان الدولي، في مباراة غاب عنها المحترفون عامر شفيع (الفيحاء السعودي)، انس بني ياسين (فولاد الايراني)، بهاء عبدالرحمن (أحد السعودي)، محمد ابو زريق (السيلية القطري)، موسى التعمري (أبويل القبرصي) وياسين البخيت (اتحاد كلباء الاماراتي). واعتمد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الاردن على تشكيلة من لاعبي الخبرة والشباب، لكن المنتخب الأردني ظهر بصورة متواضعة امام منافسة السنغافوري الذي يحل ضيفاً على المنتخب السعودي في القصيم يوم الخميس المقبل، قبل استضافة اوزبكستان يوم 15 من اكتوبر الحالي.

وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب امام استراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

ويلعب في الجولة المقبلة الخميس المقبل ايضاً استراليا مع ضيفتها نيبال، فيما تشهد الجولة الرابعة التي يغيب عنها الأزرق لقاءي الأردن مع نيبال، وتايوان مع استراليا يوم 15 اكتوبر الحالي الذي من المقرر ان يخوض فيه المنتخب الوطني لقاءً ودياً مع نظيره التركمانستاني الذي يغيب هو الآخر عن الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة.

من جانب آخر، حضر سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني الحصة التدريبية للأزرق التي اقيمت مساء السبت على ملعب الكرامة، وحث الديحاني اللاعبين على بذل قصارى الجهد في اللقاء المقبل من اجل الخروج بنتيجة ايجابية.

