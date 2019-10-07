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حقق العربي انتصاره الأول هذا الموسم بتغلبه على الكويت بركلات الترجيح 3-2 (1-1) في المباراة التي جمعتهما اول من امس على ستاد ثامر ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمسابقة كأس الاتحاد. سجل للعربي السوري يوسف قلفا (72)، وسجل للكويت الكولومبي دييغو كالديرون (45+1). وحصد الأخضر اول نقطتين في المجموعة وذلك حسب نظام البطولة الذي ينص على حصول الفائز بركلات الترجيح على نقطتين، مقابل 3 نقاط للفائز في الوقت الأصلي.

وقاد العربي البوسني داركو نيستروفيتش مدرب فريق الشباب في المباراة التي بدأها بتشكلة تضم كل من: الحارس عمار البلوشي، وعلي عتيق وجمعة العنزي وأحمد رحيل وأحمد ابراهيم في خط الدفاع، ويوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والاسباني تشافي توريس وعبدالله الشمالي وعلي خلف في خط الوسط، مع بدر طارق في المقدمة.

بينما بدأ السوري حسام السيد مدرب الكويت بتشكيلة ضمت الحارس مصعب الكندري، وراضي جمال وحسين حاكم وخالد القحطاني وسامي الصانع في خط الدفاع، والفرنسي عبدول سيسوكو ويوسف الخبيزي وشاهين الخميس وحسين الحربي في خط الوسط، والعاجي جمعة سعيد ودييغو كالديرون في الهجوم. وظهر العربي بصورة جيدة في الشوط الأول وسنحت له فرصة لافتتاح التسجيل عن طريق قلفا الذي قطع الكرة من حسين حاكم وانفرد بالحارس مصعب الكندري، لكن الأخير حرمه من التسجيل وأبعد الكرة الى ركنية. وافتتح الكويت التسجيل عبر كالديرون الذي تلقى تمريرة من حسين الحربي فسدد كرة اصطدمت بالمدافع احمد رحيل وخدعت الحارس البلوشي في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وشهد هذا الشوط خروج لاعب الأبيض راضي جمال للاصابة ومشاركة احمد حزام العائد بعد غيبة طويلة.

وفي الشوط الثاني، تمكن العربي من تعديل النتيجة عن طريق قلفا عبر ركلة حرة سددها مباشرة في المرمى وفشل الكندري في التصدي لها (72). واستمر التعادل حتى ركلات الترجيح، فسجل للعربي حمد امان وأحمد ابراهيم وتشافي توريس وأضاع يوسف قلفا وعلي عتيق، في المقابل، سجل للكويت كالديرون وحسين حاكم، وأضاع سيسوكو وشاهين الخميس وسامي الصانع. وفي المجموعة ذاتها، تغلب الشباب على السالمية 2-0، كما حسمت ركلات الترجيح مباراتي الساحل مع التضامن (5-3)، وخيطان مع برقان (5-4) بعد التعادل 1-1 في الأولى، و0-0 في الثانية. وتصدر الشباب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطتين لكل من العربي والساحل وخيطان.

