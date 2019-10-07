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أحرز منتخب «الكيوكوشن كان كراتيه» المركز الثالث في الوزن المفتوح ببطولة الكأس الأوروبية المفتوحة الـ11 بفضل تتويج لاعبه ضاري العنزي بالمرتبة الثالثة. وشارك في البطولة التي اختتمت مساء الأول من امس بمدينة كرولي جنوبي لندن 155 لاعبا يمثلون 25 دولة من ضمنها بريطانيا وروسيا وهنغاريا وبلغاريا وكندا واليابان الى جانب فرنسا وسويسرا وهولندا وباكستان والولايات المتحدة والسويد. وقال رئيس الوفد الكويتي حسن الكندري في تصريح صحافي ان المنتخب سيبذل قصارى جهده لرفع علم الكويت في المحافل الدولية واصفا التتويج بأنه اكبر انجاز عربي في البطولة التي تقام منذ 43 عاما. واضاف الكندري ان «المنتخب الكويتي لقي اشادة كبيرة بمستواه ونتوقع ان يكون من الفرق التي ستنافس على المراكز الاولى في بطولة العالم التي ستقام في ديسمبر القادم في كازاخستان». وأهدى الكندري هذا التتويج لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ولسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح والشعب الكويتي. يذكر ان الوفد ضم اللاعبين ضاري العنزي وعمر سعيد وزينب الكاظمي اضافة الى رئيس الوفد حسن الكندري والحكم فيصل العثمان. ويسمح منظمو هذه البطولة بمشاركة منتخبات من خارج القارة الأوروبية ومن كل الفئات العمرية والأوزان المختلفة بهدف توسيع المشاركة والاستفادة من الخبرات الدولية في رياضة «الكيوكوشن كان كراتيه».

