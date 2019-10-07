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«سلة الكويت» ضم الأميركي كوامي فون

زيد خلف
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الإثنين 07 أكتوبر 2019

تعاقد الكويت مع لاعب كرة السلة الاميركي كوامي فون (29 عاما) لتدعيم صفوف الفريق خلال البطولة العربية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 الى 31 أكتوبر الحالي. ويشغل كوامي فون مركز صانع الألعاب وهو يمتاز بالمهارة في قيادة هجمات الفريق والقدرة على التصويب من خارج القوس، كما يتميز بالطول الفارع والبنية الجسدية القوية. ويعتبر اللاعب الأميركي المحترف الثاني في صفوف الأبيض بعد مواطنه سيدرك سيمنز الذي تعاقدت معه ادارة الأبيض في مركز «السنتر» حيث يسعى «سلة الكويت» الى المنافسة بقوة على المراكز الاولى في البطولة.


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