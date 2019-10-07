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يشارك منتخب الدراجات المائية في بطولة العالم 2019 التي ينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بحيرة ليك هافاسو بولاية اريزونا الأميركية خلال الفترة من 5 الى 13 اكتوبر الحالي وسط مشاركة 350 متسابقا من 40 دولة.

ويضم وفد المنتخب كلا عبدالله بوربيع وعبدالوهاب العمر مديري الجهازين الاداري والفني و16 لاعبا من بينهم عدد من ابطال العالم يتقدمهم المتألق محمد بوربيع ومحمد الباز وعبدالرحمن العمر وراشد الراشد وعبدالله الغانم وسالم المطوع ووليد العدساني وعبدالله مندني وقاسم حسن ومحمد يسف وسعود الوزان وعبدالعزيز البلوشي وبندر ه البريهي ومحمد العنقه ويوسف البطيري وناصر العميري، فيما يرأس الوفد حسين دشتي رئيس لجنة الدراجات المائية في النادي البحري. وكان المنتخب الذي يشارك تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة اقام معسكر تدريبيا في اريزونا استعدادا للبطولة التي حصد لقبها على امتداد 8 سنوات ماضية في الترتيب العام وكان آخرها لقب العام الماضي الذي حصل عليه الى جانب الولايات المتحدة بعد حصوله على 13 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتان.

