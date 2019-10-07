دوليه

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الأندية العربية التي أقيمت اول من امس في الرياض، عن مواجهة مرتقبة بين قطبي كرة القدم المغربية الرجاء والوداد البيضاويين. وسيشهد الدور المقبل مواجهتين مرتقبتين، أولهما على الصعيد المغاربي بين أولمبيك آسفي المغربي والترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال افريقيا في الموسمين الماضيين، وأخرى على صعيد الخليج بين الاتحاد السعودي والوصل الاماراتي. وفي بقية المواجهات سيلعب القوة الجوية العراقي مع مولودية الجزائر والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني والشباب السعودي مع شباب الأردن ونواذيبو الموريتاني مع الشرطة العراقي والاسماعيلي المصري مع الجزيرة الاماراتي.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد العربي أن مباريات دور الـ16 ستقام بين 20 أكتوبر الحالي وأواخر نوفمبر المقبل، لكن تحديد مواعيدها يرتبط باتفاق الأندية المعنية في ما بينها. وستجمع المواجهة الأبرز بين قطبي مدينة الدار البيضاء اللذين يتشاركان الملعب ذاته (محمد الخامس)، علما بأن نسخة العام الحالي من البطولة تحمل اسم العاهل المغربي «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

وقال الرئيس السابق للرجاء عبد السلام حنات في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية مالكة حقوق نقل البطولة: «كان بودّنا أن نتقابل في الأدوار المتأخرة لأن مشاركتنا في الكأس العزيزة التي تحمل اسم ملكنا المفدى، كل واحد يريد أن يحاول فريق مغربي أن يفوز بها».وأضاف «لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ... فليفز الأقوى».من جهته، اعتبر المسؤول الاعلامي في الوداد محمد طلال أن القرعة وضعت فريق مدينة الدار البيضاء «أمام خصم هو الغريم التقليدي لنادي الوداد الرياضي، ليس لنا أي تخوف، هي نهاية (مباراة نهائية) قبل الأوان، الخاسر الأكبر فيها هو المتتبع العربي». وتابع «هذا ما كان، القرعة كانت ديموقراطية. سنستعد للرجاء كما الرجاء سيستعد للوداد».

