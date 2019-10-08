علم ومعرفة

أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار أن الكويت ستحل ضيف شرف لمعرض البحرين الدولي للكتاب في مارس العام المقبل 2020.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان فتح باب التسجيل لجائزة البحرين للكتاب لعام 2020 ستكون «مخصصة لمشاركات كتاب وباحثي دولة الكويت» في النسخة المقبلة من المعرض الذي تحل عليه الكويت ضيف الشرف.

وأكدت الهيئة التزامها بتعزيز مكانة الأدب والكتابة عبر هذه الجائزة التي تركز على تشجيع الأعمال الأدبية والعلمية والمؤلفات والمنشورات بمختلف أنواعها إذ تعد قوائم في مواضيع محددة كل عام بناء على حقل معين يتم انتقاؤه في كل دورة للجائزة.

وذكرت انه يتم فرز الكتب الواردة لاختيار الأكثر جدارة منها للفوز من خلال لجنة تحكيم تركز على دراسة الأعمال والمؤلفات المقدمة.

وأوضحت ان الأعمال المشاركة من الكويت تسلم إلى سفارة البحرين في الكويت خلال فترة فتح باب المشاركة من إعلان فتح باب الترشيح وحتى نهاية ديسمبر 2019. او إرسال المشاركات مباشرة إلى بريد الهيئة رقم 2199 (المنامة- البحرين) كما تطالب الهيئة المشاركين بملء استمارة خاصة بالجائزة عبر موقعها الإلكتروني (www.culture.gov.bh) قبل إغلاق باب التقديم.

واشترطت ان المتقدم للجائزة لا يكون قد سبق له الفوز بأي جائزة عربية وعلى المؤلف أن يقدم إنتاجه منشورا في كتاب باللغة العربية الفصحى (خمس نسخ من الكتاب) وانها لن تقبل المؤلفات المكتوبة باللهجات العامية أو بلغات أخرى غير العربية وترفض المساهمات المطبوعة على الآلة الكاتبة أو بخط اليد.

كما يشترط ألا يتجاوز العمر الزمني للعمل المقدم سنتين من تاريخ اقامة معرض البحرين الدولي للكتاب الحالي والذي يعلن خلاله اسم الفائز وأن يكون العمل ملتزما بأصول وقواعد البحث العلمي ومناهج التأليف وأخلاقياته وأن يكون أصيلا ومبتكرا ويأتي بأفكار ورؤى وبيانات جديدة.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة ضمن فعاليات (معرض البحرين الدولي للكتاب) العام المقبل.

وكانت وزارة الثقافة البحرينية أطلقت في عام 2011 وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب (جائزة البحرين للكتاب) وفي شروطها أنه يحق لكل كاتب أو مؤلف عربي المشاركة بالجائزة (بحسب موضوع كل سنة والدولة المحددة).

