علم ومعرفة

طالعنا في مقال حديث الشهر بقلم مدير تحرير مجلة العربي إبراهيم المليفي، بعنوان التعايش... أسلوب حياة، طارحا الأسئلة التي تؤرقنا جميعا، وهي: هل نحن بحاجة إلى التعايش مع الآخر لدوافع مصلحية؟ أو يجب أن يكون العيش المشترك أسلوب حياة طبيعية من دون تصنع؟... فالمصالح متغيرة... هل بالضرورة تكون العداوة هي سمة العلاقة؟؟... ألا يمكن أن توجد منطقة تبريد تدخل فيها العلاقات المنتهية في سبات حتى تنهض من جديد على وقع مصلحة جديدة؟ ثم يعثر على الإجابة في الثقة التي يصنعها القادة العظام بين الأمم.

وإلى بيروت اللبنانية، يطير بنا استطلاع مجلة العربي، بقلم الزميل حمزة عليان، من لبنان، وعدسة نبيل إسماعيل، الذي يصور لنا صراع الحداثة في عمارة البيت البيروتي، بين النمط العثماني والنمط الأوروبي الكولونيالي والنمط المعاصر الخرساني.

وفي باب الفكر والقضايا العامة، يكتب د. مسعود ضاهر، من لبنان، عن مستقبل الحضارات الأسيوية في زمن العولمة، ويكتب عبدالصمد زهور، من المغرب، في تسليع النجومية... في العلاقة بين النجم والجمهور المستهلك

وفي باب الأدب والنقد واللغة، يكتب د. جابر عصفور ، مقالا هاما عن: اللغة العربية في زمن العولمة. ويكتب د. إيهاب النجدي، بعنوان: الأيام في برلين، وهي قراءة في سيرة ذاتية لعربي في برلين. وتكتب د. وجدان الصائغ، من جامعة ميتشيغان الأمريكية، عن: القصيدة السردية في شعر المطروشي. ويكتب د. أحمد زنيبر، في شعرية النقد الأدبي.

وتستضيف المجلة، هذا الشهر، المفكر العربي د. رضوان السيد، من لبنان، ويحاوره د. نادر سراج، حيث يقدم لنا خبرته الفكرية الممتدة من الأزهر إلى ألمانيا.

وفي باب السينما، يكتب محمد فاتي عن فيلم الكيت كات... بين رواية مالك الحزين والفيلم. كما يكتب طارق إبراهيم حسان، مقالا وصفيا عن المخرج المصري صلاح أبوسيف، وتجليات الواقعية في أفلامه.

وفي الفن التشكيلي، يكتب ماجد صالح السامرائي، عن الفنان العراقي ضياء العزاوي في عامه الثمانين.

وبالتعاون مع إذاعة مونت كارلو، تنشر مجلة العربي القصة القصيرة الفائزة في مسابقة قصص على الهواء، التي اختارها وقدمها لنا هذا الشهر الأديب حمد الحمد.

وفي باب البيت العربي، تكتب د. أمينة التيتون، السعادة باعتبارها دهشة الحياة وسحرها. كما تكتب د. صهباء بندق، عن خلع الكتف والكوع عند الأطفال. وتكتب د. إسراء عبدربه المنسي، عن مكتبات بيع الكتب باعتبارها أيقونات ثقافية. وتكتب حنان بيروتي، عن كابتن ماجد، في زاوية مساحة ود.

وفي باب المكتبة العربية، يقدم لنا د. ربيع الدبس، عرضا لكتاب التنبيهات والحقيقة من تأليف الفيلسوف العربي ناصيف نصار. كما يقدم لنا ماهر دربال، عرضا لكتاب: الثورة الرقمية ثورة ثقافية، من تأليف سعيد بلمبخوت.

هذا فضلا عن الأبواب المعتادة في مجلة العربي، مثل: باب الطرائف العربية والطرائف الغربية، والمسابقة الثقافية، ثم المفكرة الثقافية التي تقدم هذا الشهر تغطية لفعاليات مهرجان صيفي ثقافي 14 الذي أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

