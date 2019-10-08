علم ومعرفة

أحمد محمد علي*

مر عام

دون أن تأتي

ومرت قنبلة

مر تفجير هناك

قيل إنك آخر الماشين

قرب الحافلة

مر صوتك معلنا

تحيا بلادي

مر شحاذون، أفاقون، قوادون، مخدوعون، منساقون،

نشرة الأخبار مرت

منذ قذيفتين

ومرت في دمي «نجوى»

مر قٌدّام ذاكرتي ما يسمى الحنين

وصوت الأنين ولون البكاء

الورود التي اجتثها الغادرون

الفتاة التي بايعتني وراحت

وحطّتْ على قلبها حجرًا، واستراحت

مر «يا أخت هارون»، «والنازعات»،

المصلون

«أخرجت الأرض أثقالها»

مر شبه الجزيرة والشام

نخل العراق

البراءات

طفل الشوارع

قتلاك

ركب الخليفة مر

المرابون والثائرون

الطغاة

وبنت تقود الفتى عنوة للغناء

المجاز الذي تعرفين ولا تعرفين

الحروب التي تدخلين ولا تخرجين

السنون العجاف يا بنت أمك

لكنهم حبسوا لقمة العيش

في القاهرة

كل شيء يمر

ويبقى غيابك

في الذاكرة

*شاعر مصري

