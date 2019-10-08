علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر اكتوبر الجاري، والذي ركّز على مظاهر النشاط الثقافي والفني، الذي توزع على مؤسسات ومنصات الثقافة المختلفة في الكويت.

فهناك تغطية لمهرجان «صيفي ثقافي» بدورته الرابعة عشرة نحو خمسين فعالية ثقافية وفنية ما بين المحاضرات الأدبية والفكرية والموسيقية والعروض المسرحية والورش، وبدا جلياً فيها التركيز على الأجيال الشابة، وتقديم منجزهم للجمهور الذي جذبته هذه الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية.

كما تضمن العدد الكثير من الموضوعات والملفات التاريخية والثقافية والأدبية والمقالات، التي تؤكد احتفاء الكويت بالثقافة العالمية والعربية والمحلية، فضلا عن موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية متعددة.

