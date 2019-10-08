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أقامت الأكاديميتان البريطانية للرياضة والبريطانية للفنون والمسرح كرنفالهما السنوي في مبنى المدرسة البريطانية بالكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الكرنفال الحافل الذي جذب الكثير من الأسر الجديدة القادمة للكويت.

فمع غروب شمس يوم السبت الموافق 28 سبتمبر دقت طبول فرقة السامبا معلنة انطلاق فعاليات الكرنفال، وإيذاناً ببدء موسم مفعم بالأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية، وذلك بحضور سعادة سفير أستراليا جوناثان جلبرت وحرمه، وبحضور السيدة فيرا المطوع والسيد صادق المطوع.

وبانطلاق الفعاليات، قامت الأكاديمية البريطانية للفنون والمسرح بعرض برامجها الشيقة المكونة من الباليه، والرقص الاستعراضي، والمعاصر، والتي تخضع جميعها لاختبارات دولية من (bbdance)و(NATD). ثم كان الحضور على موعد مع الفن المسرحي الذي أبدع فيه طلاب الأكاديمية البريطانية، والذين قدموا مقتطفات فنية من أعمال سابقة لتعريف الجمهور بالمهارات المسرحية، وبخاصة البرامج المخصصة منها ابتداءً من عمر 3 سنوات، والتي تدخل ضمن برامج الاعتماد البريطاني (LAMDA) للفنون المسرحية.

كما كان دور الأكاديمية البريطانية للرياضة التي يمثلها الكابتن لوسيان انيسا، لتبدع في تقديم عروض رياضية عن مختلف الرياضات التي تحتويها الأكاديمية تحت سقف واحد، وهي: السباحة، والجمباز، والكاراتيه، والكيك بوكسن، والزومبا، والرولر ـ الركوب على العجلات ، وكرة القدم، والسلة، والكرة الطائرة، ولعبة التنس. بالإضافة إلى ما تقيمه الأكاديمية البريطانية من بطولات شيّقة وممتعة بين السفارات للرجال والنساء، وبإشراك الجاليات المختلفة في لعبتي السلة والطائرة.

إلى جانب تنظيم الرحلات الخارجية للأطفال من سن 9-12 سنة، والتي من المتوقع أن تنطلق أولى تلك الرحلات إلى دولة رومانيا في أكتوبر المقبل، وإلى سويسرا في أبريل 2020 .

هذا، وقد استمتع حضور الكرنفال بجناح «الفود كورت» المخصص لتقديم أشهى الأطعمة، والذي استضاف الزائرين، وامتاز بقربه من ساحة الألعاب المخصصة للأطفال من نطاطيات وأبراج قفز وأنشطة ترويحية ممتعة للأطفال.

وجدير بالذكر أن نحو 40 شركة من كبرى الشركات العاملة في دولة الكويت قد شاركت ببوث لها، والتي كانت حريصة على إرضاء كل الأذواق، وقد تصدرها فندق الجميرة في المسيلة، وكويكر للأغذية الصحية، كيدزانيا وسفريات أف سي، وشركة فورست الإعلانية للتجارة والمقاولات العامة، وشركة طيران القطرية وقد جذبت الشركات زوار الكرنفال الذين قاموا بجولة تفقدية، استطاعوا خلالها التعرف على كل ما هو متاح من أنشطة وفعاليات رياضية وفنية، وما تقدمه الشركات الكبرى من خدمات.

