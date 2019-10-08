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كرم ديوان ابناء المرحوم عبدالرحمن الكندري مستشار سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل حجي بوخضور خلال حفل اقيم في ديوان الكندري. وابدى بوخضور امتنانه لهذا البادرة المميزة من قبل ديوان الكندري وحرص القائمون عليه على تكريم الشخصيات العامة ما يعزز التواصل بين ابناء المجتمع ويؤكد حرص رجالات الكويت على تشجيع كل مجتهد وتكريم كل متفانِ.

كما كرم ديوان الكندري عضو الجمعية العمومية في النادي العربي محمود الكندري تقديراً لجهوده المميزة في النادي.

واقيمت الاحتفالية بحضور كل من فيصل الشملان وفيصل المضف وسعيد بلال وعلي الكندري والشيخ علي الخليفة وجمع غفير من رواد الديوانية الكرام.

