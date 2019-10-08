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استضاف مركز دراسات الخليج (CGS) في الجامعة الأميركية في الكويت (AUK)، بالتعاون مع المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية (CEFAS) محاضرته الافتتاحية لهذا الفصل الدراسي تحت عنوان «محور العلاقة المتميزة: الدبلوماسية الثقافية الفرنسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ألقت المحاضرة السيدة أوشين سيلي، المرشحة لدرجة الدكتوراه في قسم الاتصالات والمعلومات والإعلام بجامعة السوربون نوفيل. وحضر المحاضرة كل من السفيرة الفرنسية لدي الكويت ماري ماسدوبوي، والملحق الاكاديمي في السفارة الفرنسية لدى الكويت الدكتور بنجامين توناي، والمشرف العام لدار الاثار الاسلامية الكويتية الشيخة حصة صباح السالم الصباح. وسلطت المحاضرة الضوء على البعد الثقافي للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تمكنت فرنسا منذ الستينيات من إرساء وضعها كشريك دبلوماسي متميز لدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وذلك من خلال استكشاف تاريخ الدبلوماسية الثقافية الفرنسية في منطقة الخليج، وكذلك التحقيق في دور الثقافة المتزايد الأهمية في العلاقات الدولية.

