الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 ,08 صفر 1441
رقم العدد:
3802
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
تحقيقات
رياضة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
تحقيقات
رياضة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
زايد الزيد
أ. د. خليفة بهبهاني
حمد صالح القطان
جاسم محمد كمال
فاطمة الخالدي
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
10 سنوات حد أقصى لإقامة الوافدين
الجارالله: المحتجزون في قبرص يعودون إلى البلاد اليوم
بيوت العمالة «الحكومية» غير صالحة للسكن الآدمي
«مخاصمة القضاء» قد يواجه رفضاً حكومياً
يوفنتوس حسم «دربي إيطاليا»
الروضان: تحويل الحرف اليدوية إلى نشاطات منتجة
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة