مال وأعمال

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن هناك تباطأ في النمو السكاني في النصف الأول من العام 2019 وذلك بسبب التراجع الملحوظ في وتيرة نمو عدد الوافدين، والذي يرجع بشكل كبير إلى جهود التكويت وارتفاع الرسوم الإدارية وتأثيراتها على معدلات توظيف الوافدين.

وبحسب آخر إصدار نصف سنوي للبيانات السكانية، ارتفع عدد سكان الكويت في يونيو 2019 ليصل إلى 4.7 ملايين نسمة بنمو بلغت نسبته %2.1 على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7 % في 2018، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع وتيرة نمو أعداد الوافدين، إذ ازدادت أعدادهم بنسبة %2.1 في يونيو، على أساس سنوي، مقابل معدل نمو نسبته %2.8 في 2018 على أساس سنوي، وإضافة إلى ذلك، فإن عدد أفراد الأسر الملحقين بالوافدين استمر بالتراجع لينخفض بنسبة أكثر حدة بلغت 2.5% في يونيو 2019 مقارنة بعام 2018، إذ تراجعوا بنسبة 1.3%، وهو ما تزامن مع تراجعات قياسية في معدلات التوظيف وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهد نمو عدد المواطنين الكويتيين ثباتا بشكل كبير عند %2.3 في يونيو الماضي مقابل %2.4 في 2018، ليبقى عند مستويات 1.4 مليون نسمة.

الشباب الشريحة الأكبر

بالرغم من استمرار تباطؤ وتيرة نمو عدد الكويتيين دون سن 15، فإن هذه الشريحة مازالت تشكّل أكثر من ثلث السكان، مقارنة بمتوسط معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغ %30، ما يشير بشكل متنام إلى ضرورة توفير فرص العمل من أجل شريحة الشباب التي تمثل الجزء الأكبر من عدد السكان والتي ستصبح لاحقا جزءا من القوة العاملة في السنوات القادمة. إضافة لذلك، فإن نمو عدد المواطنين فوق سن 15 قد بقي ثابتا عند حوالي %3 في السنتين الأخيرتين .

معدلات التوظيف

شهد معدل نمو التوظيف تباطؤاً ملحوظاً من %4.2 في 2018 على أساس سنوي، إلى %3.7 في يونيو 2019 (أقل بكثير من المعدلات في 2015-2016)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى استمرار التراجع في أعداد الوافدين في القطاع العام (%3.1- على أساس سنوي)، بسبب جهود التكويت. حيث بقي نمو وظائف الكويتيين قويا عند %3.5 مقارنة بالسنة السابقة، بينما تباطأ نمو توظيف الوافدين من %4.3 في 2018 إلى %3.7 في يونيو 2019، على أساس سنوي (الرسمان البيانيان 3 و4).

نمو الوافدين

تباطأت وتيرة نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل طفيف من %4.6 على أساس سنوي في ديسمبر 2018، إلى %4.1 في يونيو 2019. وباستثناء العمالة المنزلية، فإن نسبة النمو في يونيو 2019 تبدو أكثر ضعفاً عند %2.7 مقابل %5.1 على أساس سنوي في ديسمبر 2018 .

ويأتي تراجع أرقام نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية) بشكل رئيس إلى تباطؤ نشاط التوظيف في قطاع الإنشاءات، تزامناً مع تراجع وتيرة أنشطة إسناد المشاريع خلال الفترة نفسها. حيث تراجع التوظيف في هذا القطاع من %8.6 في 2018 إلى %1.9 في يونيو 2019 على أساس سنوي. وبالمقابل، بقي التوظيف في قطاع العقارات قويا عند %13.4 على أساس سنوي. وعلى الأرجح، ستبقى هذه القطاعات بالإضافة إلى قطاع العمالة المنزلية داعمة لنمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص مستقبلا، خاصة بالنظر إلى أن أهداف التكويت المحددة لهذه النشاطات تبقى منخفضة، حيث إن معظم العاملين في هذه القطاعات ليسوا من ذوي المهارات العالية.

