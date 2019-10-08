مال وأعمال

(رويترز): نزلت الليرة التركية مقابل الدولار بعد أن قال البيت الأبيض إن أنقرة ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية في شمال سورية وإن القوات الأميركية لن تدعم أو تشارك في العملية.

وجرى تداول الليرة عند 5.7450، بتراجع عن قرب 5.7. وفي وقت سابق، نزلت العملة التركية إلى ما يصل إلى 5.7575.

وفقدت الليرة حوالي 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار في أزمة عصفت بالعملة العام الماضي نتجت عن مخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور في العلاقات بين واشنطن وأنقرة. ونزلت الليرة حوالي ثمانية بالمئة منذ بداية العام الحالي.

