مال وأعمال

(رويترز): أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في تعاملات محدودة، إذ تعرض لضغوط جراء المخاوف من أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما تسفر عن تقدم محدود هذا الأسبوع، على الرغم من أن نموا معتدلا للوظائف الأميركية في سبتمبر أيلول قدم بعض الدعم للسوق. وتراجع المؤشر نيكي 0.2 في المئة ليغلق عند 21375.25 نقطة، بينما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا عند 1572.75 نقطة، مع بلوغ حجم التداولات أدنى مستوياته في شهرين.

وقادت أسهم شركات التصدير الشديدة التأثر بالين السوق للانخفاض، مع تراجع أسهم بريدجستون ودينسو وكانون 1.8 بالمئة و1.7 بالمئة و1.4 في المئة على الترتيب. وكان قطاع شركات صناعة منتجات المطاط والتعدين من ضمن الأسوأ أداء بين قائمة المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ انخفض مؤشرا القطاعين 1.6 في المئة و0.8 في المئة على الترتيب.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم موراتا للتصنيع العاملة في صناعة المكونات الإلكترونية والمرتبطة بأبل 1.6 في المئة لتحتل المركز الثالث بين الأسهم الأكثر تداولا على المنصة الرئيسة من حيث قيمة التداولات بفعل توقعات بطلب قوي على آيفون.

كانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية ذكرت نقلا عن مصادر أن أبل أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى عشرة في المئة.

