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في اطار سعيها الدائم لان تكون متفردة في ما تطرحه من اعمال غنائية أطلقت الفنانة بانة اغنية بعنوان «شو بينا» بعد تعاقدها مع يونيفرسال ميوزيك مينا وهي إحدى شركات الإنتاج الرائدة على مستوى العالم وهي من كلمات بيار حايك، ولحنها يحيى الحسن بينما قام بالتوزيع عمر صباغ.

وصرحت عن اختيارها للشاعر بيار حايك قائلة: هو من الشعراء المفضلين لدي في الطفولة كما انه كتب أغاني للكثير من فناني الوطن العربي. واخترت تلك القصيدة كونها الأقرب إلى قلبي، حيث تخاطب المحبين الذين دام ارتباطهم لفترة طويلة ولربما فقدت علاقتهم بعضًا من بريقها نتيجة لذلك ويقع موضوع الأغنية ضمن إطار المواضيع المحظورة إلى حد ما، وأسعى من خلال أسلوب الأغنية القصصي وطبيعة الموضوع الشائع إلى استعراض مثل هذه المحادثات في الأغاني التي اؤديها وان اطرح مواضيع مستحدثة وأساسية في الحياة والحب ومعالجتها بطريقة إيجابية ومرحة.

وبسؤالها عن اداء بعض اغانيها باللغة الإنجليزية ومدى التأثير عليها قالت : تأثرت بالموسيقى الغربية التي أدت دورًا في اختياري للألحان والتوزيعات الموسيقية للأغنية الجديدة، حيث تم دمج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية لخلق أصوات فريدة من نوعها ويندر وجودها في عالم الموسيقى العربية وتمتاز أغنية «شو بينا» بهويتي وأسلوبي وما اهدف لتحقيقه من خلال تلك الاغنية وغيرها من الاغاني الاخرى وداعية من خلالها المستمعين إلى التحلي بنظرة أكثر إيجابية نحو العلاقات التي فقدت بعضًا من بريقها.

يذكر ان تصوير أغنية «شو بينا» تم في منطقة «بيكوز» بأسطنبول، وأخرج فيديو الأغنية فايز أمين الذي أشرف على طاقم تصوير ضخم في تركيا ويمتاز الفيديو بطابع مشابه لسيرك دي سوليل حيث يستعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض والأداءات في الفيديو الذي يختلف عن مقاطع الفيديو الموسيقية التي أصدرتها من قبل.

وتمكنت بان خلال فترة قياسية من التمتع بحضور قوي في عالم الموسيقى العربية منذ إطلاق أول 3 أغان في العام الماضي. وحظي فيديو أغنيتها الأولى «شو حلو نحنا» بـ990 ألف مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، بينما حصلت أغنيتها الثانية «عالبال» ما يقارب نصف مليون مشاهدة في أقل من 6 أسابيع، وتم بثها عبر مجموعة متنوعة من قنوات الإذاعة والتلفزيون على نطاق الدول العربية وتُحضر بان حالياً أغنيتها القادمة والتي سيتم إطلاقها قبل نهاية 2019.

