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قررت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، منح الممثل الأميركي توم هانكس، جائزة (سيسيل بي دوميل) الفخرية عن مجمل أعماله ومشواره الفني في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي في دورته الـ77، الذي سيقام يوم 5 يناير 2020 في بيفرلي هيلتون.

هانكس الحائز على أوسكار أفضل ممثل مرتين، كرمته الرابطة من قبل وفاز بأربعة جوائز غولدن غلوب عن أعماله

(Philadelphia و Forrest Gump وCastaway)

إلى جانب ترشحه لنيل الجائزة 5 مرات أخرى ليكون ضمن قائمة طويلة من النجوم المكرمين على تأثيرهم في صناعة السينما بهوليوود.

تقدم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الجائزة سنويا لشخصية كانت لها بصمة دائمة على عالم السينما، وتحمل جائزة سيسيل بي دوميل اسم مخرج هوليوود الذي برع في إخراج الأفلام الصامتة والناطقة، ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة أوبرا وينفري والنجوم جورج كلوني وروبرت دي نيرو وأودري هيبورن وهاريسون فورد وميريل ستريب، وجيف بريدجيز.

وقال لورنزو سوريا رئيس الرابطة، إنهم يفتخرون بمنح الجائزة هذا العام لتوم هانكس الذي أثر على المشاهدين بشخصياته الغنية والمرحة على مدار ثلاثة عقود، إلى جانب إضافته الفنية ككاتب ومنتج ومخرج.

قد يترشح هانكس الذي يبلغ من العمر 63 عاما لجائزة غولدن غلوب أفضل ممثل مساعد أيضا العام المقبل عن دوره في فيلم «يوم جميل في الحي - A Beautiful Day In The Neighborhood»، الذي عرض لأول مرة بمهرجان تورنتو وتلقى إشادات كثيرة، ويتناول قصة حقيقية عن الإعلامي الأميركي فريد روجرز أحد أشهر مقدم البرامج التعليمية التي قدمت للأطفال في أميركا.

