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تم اختيار الفيلم الكويتي «إن بارادوكس» للمخرج الكويتي حمد الصراف ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كازابلانكا السينمائي وتعتبر هذة نقلة مميزة للسينما الكويتية حيث سينافس الفيلم مع أعمال مهمة في السينما العربية.

الفيلم من كتابة وإخراج حمد الصراف، وبطولة كل من فيصل العميري وجاسم النبهان من الكويت، وفايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس.

عن عمله الروائي الاول الطويل يتحدث المخرج حمد الصراف قائلا : الفيلم يتحدث عن قصة رجل يعاني من ذكريات ليست له، ويتتبع الرموز ليفك لغز هذا الغموض، لكنه يواجه مصاعب تعرض حياته للخطر، حتى يصل الي اكتشاف يغير مجرى حياته. وتابع الصراف قائلا: سيعرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في الكويت مع مطلع شهر نوفمبر. وبحضور نجوم الفيلم.

وقال المخرج حمد الصراف، بأن هذه خطوة مميزة ومهمة للسينما الكويتية، كونه عمله الروائي الطويل الأول وهي فرصة لنقل السينما الكويتية للجمهور العربي، ليتم وضع دولة الكويت في قائمة الدول الجادة في صناعة السينما العالمية.

ويذكر حمد الصراف بأن الفيلم تلقى عدداً من الدعوات الرسمية لمجموعة من المهرجان سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وثمن الصراف الدعم الايجابي الذي تحظى به السينما في الكويت من الجهات الرسمية سواء وزارة الاعلام او المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب او القطاع الخاص متمثلا بشركة السينما الكويتية الوطنية . سينكيب . التي وصفها بانها الداعم الاساسي لصناع السينما في الكويت. هذا وسينطلق مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في الفترة من 18 . 25 اكتوبر الحالي ويشهد تنافسا سينمائيا عربيا واسعا.

