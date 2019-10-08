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«نورا تحلم» يواصل حصد النجاح في عروضه الدولية


حضرت الفنانة هند صبري عرض فيلمها التونسي «نورا تحلم» ضمن فاعليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
وحضر العرض مخرجة الفيلم هند بن جمعة ومنتجه المشارك الفرنسي فرنسوا والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم.
ونجح الفيلم في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بإسبانيا، حيث شاهده 1500 مشاهد في عرضيه أمس واليوم بواقع 750 مشاهداً للعرض الواحد، وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.
وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل Screen Daily أداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت كثيراً من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة إقناعها لهم بالدور.


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