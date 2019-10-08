دوليه

فرط ليل بفرصة الصعود الى المركز الثالث باكتفائه على أرضه مع نيم 2-2 أول من امس في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي. ورغم جهود النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدفه السابع في الدوري، اكتفى ليل بفوز يتيم في مبارياته الست الأخيرة محليا وقاريا وفوت بفرصة الإفادة من خسارة أنجيه السبت أمام باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر برباعية نظيفة لإزاحته عن المركز الثالث.

ورفع ليل رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بوردو ونقطة أمام رينس الذي أصبح سادسا بفارق الأهداف أمام مونبلييه بعدما زاد من محن مضيفه رين الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة تواليا في الدوري المحلي و»يوروبا ليغ»، وذلك بسقوطه في معقله بهدف سجله بولاي ديا (49). واستمرت معاناة ليون بخسارته القاتلة أمام مضيفه وجاره سانت إتيان بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عبر السلوفيني روبرت بيريتش الذي دخل المباراة في الدقيقة 80، لمنح فريقه فوزه الثالث هذا الموسم والابتعاد في التالي بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط. وتواصلت معاناة ليون، ثالث الموسم الماضي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ المرحلة الثانية، ما جعله يتقهقر في المركز الرابع عشر بتسع نقاط، خلافا لمشواره القاري في دوري الأبطال إذ جمع أربع نقاط من مباراتيه الأوليين بالتعادل مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-1 والفوز خارج ملعبه على لايبزيغ الألماني 2-0.

