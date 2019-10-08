دوليه

استغل بوروسيا مونشنغلادباخ النتائج التي سجلت السبت على أكمل وجه وتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه أوغسبورغ 5-1 اول من أمس في المرحلة السابعة.

ودخل مونشنغلادباخ اللقاء وهو في المركز السادس بفارق نقطة عن كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ولايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وليفركوزن بعد النتائج التي سجلت قبل 24 ساعة.ومني بايرن بهزيمته الأولى للموسم على يد ضيفه هوفنهايم (1-2)، وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (1-1)، وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند (2-2)، وشالكه مع كولن (1-1).وبدا مونشنغلادباخ الذي يشرف عليه هذا الموسم ماركو روزه بعدما خلف ديتر هيكينغ، عازما منذ بداية مباراته وأوغسبورغ على الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامه للتصدر، وذلك بالوصول الى شباك ضيفه ثلاث مرات بعد أقل من ربع ساعة على البداية، عبر السويسري دينيس زاكاريا (2) وباتريك هرمان (8 و13).وضمن الفريق الأخضر والأبيض الذي لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1977، فوزه الرابع تواليا وتصدره الدوري في هذه المرحلة المتقدمة من الدوري منذ موسم 1985-1986، بعدما أضاف هدفين آخرين عبر الفرنسي حسن بليا (39) اثر خطأ فادح من حارس أوغسبورغ التشيكي توماش كوبيك، والسويسري الآخر بريل إيمبولو (83).وسجل فلوريان نيدرليتشنر هدف أوغسبورغ الوحيد (80).وسيكون مونشنغلادباخ أمام فترة صعبة بعد العودة من فترة توقف الدوري بسبب تصفيات كأس أوروبا 2020، إذ إنه مدعو لمواجهة دورتموند في المرحلة المقبلة ثم روما الإيطالي في مسابقة يوروبا ليغ التي بدأها بشكل متعثر بحصوله على نقطة من مباراتيه الأوليين، وإينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في الدوري.

