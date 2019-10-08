دوليه

أكد ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس الايطالي، أن فريقه يتمتع بجودة كبيرة، ويستحق الفوز على إنتر، بعد أن عاد فريقه بالنقاط الثلاث من ميلانو.

وقال ساري في تصريحات أبرزتها صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت»: «تجاوز إنتر ليس له معنى في هذه المرحلة من الموسم، الأمر الأكثر أهمية هو أننا لعبنا بشكل جيد وبشخصية وعزيمة ضد فريق فاز في كل مبارياته بالدوري هذا الموسم».

وعن الهدف الثاني الذي جاء بعد 24 تمريرة، قال ساري: «الهدف ليس بطريقة (ساري بول)، بل من أقدام لاعبي فريقي الجيدة، يوفنتوس لديه الكثير من الجودة، ويمكنه القيام بذلك، وعندما يصبح التمرير سلسًا تجد الأهداف والفرص كنتيجة لذلك».

وشهدت المباراة دفع ساري بالثنائي رونالدو، وديبالا منذ البداية، ثم أقحم هيغواين بديلا معهما، قبل أن يغير قرار اللعب بالثلاثي ويسحب ديبالا بعدها بدقائق ويدفع بلاعب وسط.