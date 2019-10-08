دوليه

لا يزال أنطونيو كونتي، مدرب إنتر الايطالي ، متفائلًا بشأن المنافسة في الجولات المقبلة، رغم خسارته صدارة الدوري أمام يوفنتوس. وقال كونتي في تصريحات لـ «سكاي إيطاليا» عقب المباراة التي هزم فيها أمام «السيدة العجوز»: «لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية».

وتلقى إنتر الخسارة الأولى له هذا الموسم في البطولة، كما يعتبر هذا هو التعثر الأول لفريق كونتي بعد 6 انتصارات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المدرب الإيطالي لا يزال متفائلًا بشأن الجولات القادمة. وأوضح: «لقد كانت مباراة مهمة ضد فريق قوي للغاية، عندما لعبت كخصم ضد يوفنتوس، كنت دائمًا أخسر، مع أريزو، مع أتالانتا، واليوم حدث مع إنتر». وأضاف: «أنا آسف، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، نحن بحاجة للعمل بجد».

واعترف كونتي بأن مستوى خط دفاعه كان من الممكن أن يقدم مباراة أفضل، قائلًا: «بالتأكيد كان بإمكانهم أن يفعلوا الكثير بشكل أفضل، اليوم ومع برشلونة، لكن على مستوى الخبرة، مازلنا بحاجة إلى العمل بجد».