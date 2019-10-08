دوليه

ذكر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، انه سعيد بالانتصار الذي حققه فريقه على اشبيلية 4-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص.. بدأوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح».وأضاف: «إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشاكل، خاصةً على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي.. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية». وعن طرد أراوخو وديمبلي، قال: «ربما لم يكن خطأ أراوخو يستحق الطرد في أول مشاركة له، ولا أعرف ما إذا كان على «فار» مراجعة هذه اللقطات أم لا.. طرد ديمبلي لغز، فلا أعرف ما قاله للحكم». واستطرد: «بالنسبة لي، كنت بعيدا عن اللعبة، لكن لا أعتقد أنها تستحق احتساب خطأ على أراوخو.. أعتقد أن قرار الحكم كان قاسيا».وواصل: «يتعين علينا تحسين بعض الأمور، لكن كان من الضروري بالنسبة لنا تخطي إهدار النقاط في بداية الموسم، والذي كان غريبا، فنحن نريد دائمًا الفوز، كما فعلنا في دوري الأبطال واليوم».