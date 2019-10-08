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غوارديولا: كان يوماً سيئاً


بدت علامات الحزن على محيى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب الهزيمة أمام وولفرهامبتون 0-2، وابتعاد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنكليزي.
وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لقد كان يومًا سيئًا، وهذا يحدث في بعض الأحيان». وأضاف: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وبعد ذلك فقدنا الكرة مرتين في منطقة بناء الهجمة، تعرضنا لفرصتين خطيرتين على مرمانا، وهذا سبب التوتر بعض الشيء». وتابع: «لقد خسرنا أمام فريق جيد، يتمتع بقوة بدنية عالية، وسرعة رهيبة في الهجوم المضاد، وهذا هو السبب». وعن سباق المنافسة حاليًا مع ليفربول، قال: «الفارق أصبح كبيرا، ليفربول لا يخسر نقاطًا لأسباب كثيرة». وأكمل: «من الأفضل عدم التفكير في ذلك، والنظر لما هو قادم، والفوز بالمباريات».وواصل: «اليوم لم نكن في مستوانا، على عكس المباريات السابقة التي أدينا فيها بشكل جيد». وأتم: «مازلنا في أكتوبر والمشوار طويل، وأنا أملك رجالًا أعرفهم جيدًا، ومازال بإمكانهم فعل الكثير».


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