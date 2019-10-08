دوليه

أثنى فرانك لامبارد، مدرب تشلسي، على جودة لاعبيه، التي صنعت الفارق خلال مواجهة ساوثمبتون، أول من امس والتي انتهت بفوز فريقه 4-1 خارج أرضه، في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي. وخلال تصريحات أبرزها تشلسي عبر حسابه على موقع «تويتر» عقب المباراة، أعرب لامبارد عن سعادته البالغة بوصول فريقه لمستوى عالٍ وتحقيق نتيجة جيدة قبل فترة التوقف الدولي. واعترف المدرب الإنكليزي بعدم ظهور فريقه بمستوى مميز في بداية المباراة، قبل أن يصنع اللاعبون الفارق بفضل مهاراتهم الفردية. وأكد لامبارد أن هدف تامي أبراهام الأول نتاج للثقة التي يتحلى بها المهاجم الإنكليزي في الفترة الأخيرة، بالإضافة للجهود التي يبذلها لضمان الاستمرار على هذا النهج. وأشاد لامبارد بالعمل الذي قام به كالوم هودسون أودوي، إذ قال إن الطريقة التي لعب بها هي ما يريده بالضبط من أجنحة الفريق، كما أشار إلى اقتراب اللاعب من استعادة جاهزيته البدنية بعد غياب طويل بسبب إصابة في وتر أكيليس.