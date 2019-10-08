دوليه

شدد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مان يونايتد، على أن فريقه يمر بأسوأ فترة منذ انضمامه للشياطين الحمر، وذلك عقب الهزيمة أمام نيوكاسل. وزاد نيوكاسل من هموم ضيفه مان يونايتد، وفاز عليه بهدف دون رد أول من امس، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي. وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن دي خيا اعترف بأن الأمور صعبة للغاية داخل النادي في الوقت الحالي. وصرح دي خيا قائلاً «هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله».وأضاف الحارس الإسباني «إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ما الذي يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين.