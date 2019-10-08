النفط و الغاز

في عام 2018، بدأ الرئيس دونالد ترامب حربًا تجارية أدت إلى زيادة تباطؤ نمو الصين. ونتيجة لذلك، كان الطلب العالمي على النفط ضعيفًا.

وتوقع التقرير الصادر عن مجلة The Balance الأميركية أن تؤدي الالتزامات بوقف تغير المناخ إلى المزيد من عدم اليقين في الطلب على النفط في المستقبل. توقع باركليز أن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته بحلول عام 2025. سينخفض بنسبة 30 % بحلول عام 2050 إذا حافظت البلدان على التزاماتها بشأن اتفاق باريس للمناخ. وهذا يتطلب منهم قطع غازات الدفيئة (greenhouse gases) بما يكفي لوقف تغير المناخ. الالتزامات من شأنها أن تمنع الاحتباس الحراري من الزيادة إلى ما فوق درجتين مئويتين. وقال باركليز إن الطلب سيكون 69.6 مليون برميل / اليوم في هذا السيناريو، مقارنةً بـ 100 برميل / اليوم في عام 2019.

67 دولاراً

وتوقع التحليل أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام نحو 67 دولارًا للبرميل في عامي 2019 و2020. وهذا وفقًا لنشرة توقعات الطاقة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

وأوضح التحليل أن هناك نوعين من النفط الخام وهما معياران لأسعار النفط الأخرى. يأتي غرب تكساس الوسيط (WTI) من الولايات المتحدة وهو مؤشر أسعار النفط في الولايات المتحدة. ويأتي نفط بحر الشمال برنت (Brent) من شمال غرب أوروبا وهو المعيار القياسي لأسعار النفط العالمية.

أسعار النفط

واشار التقرير إلى انخفاض أسعار النفط في الولايات المتحدة في بداية يونيو 2019. وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 51.68 دولاراً للبرميل، أي أقل بنسبة 20 بالمئة عن أعلى مستوى في أبريل. وكان تجار السلع قلقين بشأن انخفاض الطلب بسبب الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب. إنه السوق الهبوطي الثالث للنفط منذ عام 2017. وانخفضت أسعار نفط برنت بنسبة 19 % من أعلى مستوياتها في 2019 إلى 60.63 دولاراً للبرميل.

وقد بلغ متوسط سعر خام برنت 71 دولارًا في شهر مايو تقريبًا مثل سعره في أبريل 2019. كان أقل بواقع 5 دولارات للبرميل عن مايو 2018.

أسعار غير متوقعة

اعتادت أسعار النفط أن يكون لها تأرجح موسمي متوقع. ارتفعت في الربيع، حيث توقع تجار النفط ارتفاع الطلب في العطلة الصيفية. ولكن بمجرد أن بلغ الطلب ذروته، انخفضت الأسعار في الخريف والشتاء.

كانت أسعار النفط متقلبة بفضل التقلبات غير المتوقعة في العوامل التي تؤثر على أسعار النفط. على سبيل المثال، انخفضت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها خلال 13 عامًا عند 26.55 دولارًا للبرميل في 20 يناير 2016. وقبل ستة أشهر من ذلك، بلغ متوسط الأسعار 60 دولارًا للبرميل. قبل عام في يونيو 2014، بلغ متوسط السعر 100.26 دولار للبرميل وبسبب تقلب أسعار النفط بسبب هذه الظروف المتغيرة باستمرار.

عقوبات أميركية

وفي سبتمبر 2018، سجل برنت أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 81.20 دولار للبرميل. كان التجار متفائلين بأن العقوبات الأمريكية ضد إيران والانقطاع في فنزويلا ستؤدي إلى نقص في العرض.

وقد استجابت الأسعار لقرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» في ديسمبر 2018 بخفض 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستويات أكتوبر. وسوف يقوم الأعضاء بخفض 800,000 برميل يوميًا والحلفاء سيخفضون 400,000 برميل يوميًا. تعتقد إدارة معلومات الطاقة أن أوبك ستخفض فعليًا 1.7 مليون برميل يوميًا، وذلك بسبب النقص في فنزويلا وإيران ، مع استمرار التخفيضات لمدة ستة أشهر.

وتهدف أوبك إلى إعادة الأسعار إلى 70 دولارًا للبرميل بحلول أوائل الخريف 2019. وفقًا لتقييم الأثر البيئي، لم تُجدِ استراتيجية الكارتل «Cartel» نفعاً، وكارتل هي منظمة رسمية مؤلفة من مجموعة شركات منتجة وبائعة للنفط. في 1 يوليو 2019، وافق الأعضاء على الحفاظ على تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020.

4 أسباب

ولم تعد أسعار النفط متوقعة، بعد تغير صناعة النفط بأربع طرق أساسية، هي إنتاج النفط الأمريكي، وعدم اليقين بشأن نفوذ أوبك، والقيمة المتقلبة للدولار، والتغيرات في الطلب على النفط.

أولاً، بدأت الولايات المتحدة في زيادة إنتاج الزيت الصخري والوقود البديل، مثل الإيثانول. بدأ هذا في عام 2015 وأثر على النتيجة منذ ذلك الحين.

ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 12.1 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مارس 2019. وهو ما يلبي حوالي 60% من الطلب المحلي البالغ 19.96 مليون برميل يوميًا. وتم تحديد الرقم القياسي السابق للولايات المتحدة وهو 9.6 ملايين برميل في اليوم في عام 1970. كان الإنتاج 9.4 ملايين برميل فقط في عام 2017 لكنه ارتفع إلى 10.9 ملايين برميل في اليوم في عام 2018. وتشير تقديرات تقييم الأثر البيئي إلى أنها ستزيد إلى 13 مليون برميل في اليوم في عام 2020.

صناعة النفط

وقد زادت صناعة النفط في الولايات المتحدة من العرض ببطء، مما دعم الأسعار المرتفعة بدرجة كافية لدفع تكاليف الاستكشاف. أصبح العديد من منتجي زيت الصخر الزيتي أكثر كفاءة في استخراج الزيت. لقد وجدوا طرقًا لإبقاء الآبار مفتوحة، مما يوفر لهم تكلفة الحد الأقصى لها.

