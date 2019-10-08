النفط و الغاز

«رويترز»: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن محمد باركيندو أمين عام أوبك قوله إنه من السابق لأوانه أن تبحث المنظمة تعميق تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من انخفاض الأسعار.

وقال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعول على روسيا للمساهمة في تخفيف التوتر بين إيران والسعودية بهدف المساعدة في تحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية بحسب ما نقلته تاس.

وفي سياق متصل تباينت أسعار النفط وسط آمال حذرة من جانب المتعاملين لحدوث تعاف بعد خسائر الأسبوع الماضي في حالة إحراز تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى خلفية تباطؤ اقتصادي عالمي يضغط على الطلب المستقبلي على النفط.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سنتا إلى 58.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 52.85 دولاراً.

واختتم العقدان الأسبوع الماضي على تراجع بأكثر من خمسة بالمئة بعد بيانات محبطة لقطاعي الصناعة في الولايات المتحدة والصين إذ أضر الخلاف المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم بالنمو العالمي ورفع خطر حدوث ركود.

ويجتمع مسؤولون صينيون وأمريكيون في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول في محاولة جديدة ومرتقبة للتوصل لاتفاق بين البلدين.

وعلى جانب الإمدادات، فإن استئناف السعودية الإنتاج بوتيرة اسرع من المتوقع عقب هجوم على منشأتي نفط في 14 سبتمبر أيلول فرض ضغطا نزوليا على أسعار النفط رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وفي العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن قتلى تمثل أكبر تحد أمني وسياسي يواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ عام حتى الآن.

وقال أيهم كامل المدير المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة أوراسيا في مذكرة إن صادرات العراق النفطية البالغة 3.43 ملايين برميل يوميا من مرافئ البصرة قد تتعطل إذا استمر عدم الاستقرار لأسابيع.

وسعر برنت الحالي منخفض نحو 23 بالمئة عن ذروة عام 2019 عند 75.60 دولاراً التي سُجلت في أبريل.

