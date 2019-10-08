وطن النهار

برعاية وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التجارة الصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، افتتح فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين مساء اول امس معرضه السنوي الرابع خلال الفترة من 6-10 أكتوبر الحالي في قاعة أحمد العدواني للفنون بضاحية عبدالله السالم، وقد شمل المعرض بعض الفعاليات والندوات وتكريم للرعاة وبعض الشخصيات الاعلامية.

ومن جانبه، اكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في كلمة القاها بمناسبة افتتاح المعرض والفعاليات المصاحبة له على حرص الحكومة بقيادة سمو الشيخ جابر المبارك على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفة اليدوية وسن التشريعات والقوانين التي تخدمها وتسهم في تحويلها الى نشاطات منتجة لما لها من اهمية كبيرة تحث على ضرورة تحويلها الى مشاريع تجارية وتسهيل ذلك امام المبدعين الشباب.

واشاد الروضان بالجهود التنظيمية الكبيرة التي جعلت المعرض مميزا كونه يضم كوكبة من الشباب الكويتيين الذين توليهم القيادة الرشيد كل الدعم والاهتمام.

الرئيس الفخري

بدوره بارك الرئيس الفخري لفريق اكسبو 965 الشيخ صباح جابر المبارك في تصريح صحافي على هامش المعرض للفريق مرور 4 سنوات على اقامة معرضه السنوي الرابع بنجاح، مشيرا الى ان هناك جهودا كبيرة يقوم بها القائمون عليه بقيادة الباحث محمد كمال لانجاح تلك الفعاليات.

واعرب المبارك عن سعادته بالمفاجأة التي اعدها الفريق من خلال تشريفه رئيسا فخريا للفريق، مؤكدا استعداده للاستمرار في دعم الفريق والذي بدأ منذ تأسيسه وسيسعى الى دعم اكبر للفريق مستقبلا.

وقال: ان الحضور في اليوم الاول للمعرض كبير جدا ومفرحا، مشيرا الى الدعم الكبير والرعاية التي يلقاها الفريق من قبل الوزير الروضان والوزير الجبري وهو دليل على نجاحه.

واضاف: ساكون يدا بيد مع مؤسس الفريق محمد كمال وفريقه في دعم وانجاح جهود الفريق، آملا ان تكتمل الفرحة بعودة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله

واشار الى انه يتطلع الى وصول الفريق ونشاطاته وتميزهم على المستوى الخليجي ومن ثمة الى العالمية.

فعاليات وتكريم

ومن جانبه قال المؤسس والمنسق العام لفريق اكسبو 965 للمعارض التاريخية الباحث محمد كمال ان المعرض يتضمن خمسة ملتقيات هامة.

واوضح كمال ان المعرض الحالي يقدم العديد من المحاضرات وورش العمل مثل حياكة السدو، وأعمال الخزف،عمل قوالب المجوهرات، تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس، والحفر والي الخشب، وخرط خرز المسابيح، وشك المسابيح، وكتابة الخط العربي، والرسم على الماء بطريقة فن الأبر.

واشار الى أن فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين التطوعي كان قد تأسس في عام 2016 ليكون حتى تاريخه أول فريق تطوعي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية الذي ينتمي إليه نحو 145 عضوا متخصصون في نحو 50 مجالا تراثيا وحرفيا وإبداعيا متنوعا.

واضاف: أقام الفريق وشارك حتى شهر أكتوبر من هذا العام في إقامة أكثر من 135 معرضا تراثيا وحرفيا محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا الى انه كرم نحو 1050 شخصية رجالية ونسائية من المواطنين والوافدين وأبناء مجلس التعاون الخليجي ممن كانت لهم عطاءات متنوعة في خدمة أي من مجالات التراث الكويتي أو التراث في بلدانهم الشقيقة والصديقة.

وافاد كمال ان هذا المعرض سيشهد تكريم نحو 400 شخصية جديدة وانه بالاضافة الى مشاركة قرابة 130 عضواً من أعضاء الفريق في المعرض هذا العام كذلك يشارك ولأول مرة صاحب متحف خاص أو حرفي واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال كمال: يعتبر فريق إكسبو 965 أحد أكثر الفرق التطوعية المدرجة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية نشاطا وحيوية. كذلك انضم الفريق إلى عضوية المجلس العالمي للحرف- إقليم آسيا والباسفيك ليعزز دوره عالميا في المحافظة على الهوية والتراث الكويتي الأصيلين، ورعاية الحرف اليدوية

التقليدية والصناعات اليدوية ولحمايتهما من الاندثار، مشيرا الى تشجيع المبدعين الكويتيين على العطاء بما يتوافق مع الرؤى السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الحالية والمستقبلية لبناء كويت جديدة.

وذكر كمال ان المعرض لهذا العام برعاية مشكورة لكل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كراعي ذهبي، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، وقطاع السياحة في وزارة الإعلام، والمجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، والهيئة العامة للشباب، ومؤسسة البترول الكويتية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والأمانة العامة للأوقاف- الوقف الجعفري.

وفي ختام حديثه اعلن كمال عن اختيار الفريق للشيخ صباح جابر المبارك رئيسا فخريا للفريق.

